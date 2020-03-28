Премьер-Лига запретила клуба рассуждать об обнулении сезона

Премьер-Лига запретила своим клубам использовать слова "аннулировать" и "признать недействительным" в рассуждениях о планах на концовку сезона 2019/20.

Продлевая вызванную пандемией коронавируса паузу до 30 апреля, Премьер-Лига объявила о намерении доиграть сезон, сколько бы времени это ни заняло.



Тем не менее, продолжают ходить разговоры о том, что оставшиеся матчи, возможно, так и не будут сыграны, а сезон признают недействительным. В частности этот сценарий озвучивала вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди.



Признание сезона недействительным грозило бы Премьер-Лиге огромными убытками и проблемами юридического характера, связанными с претензиями бродкастеров, спонсоров и клубов. Это был бы худший сценарий из всех возможных.



В сложившейся ситуации, утверждает Daily Mail, Премьер-Лига попросила клубы не вносить смуту — на разговоры о том, что этот сезон может быть аннулирован, наложено табу.