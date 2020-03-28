Премьер-Лига запретила клуба рассуждать об обнулении сезона
Премьер-Лига запретила своим клубам использовать слова "аннулировать" и "признать недействительным" в рассуждениях о планах на концовку сезона 2019/20.
Продлевая вызванную пандемией коронавируса паузу до 30 апреля, Премьер-Лига объявила о намерении доиграть сезон, сколько бы времени это ни заняло.
Тем не менее, продолжают ходить разговоры о том, что оставшиеся матчи, возможно, так и не будут сыграны, а сезон признают недействительным. В частности этот сценарий озвучивала вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди.
Признание сезона недействительным грозило бы Премьер-Лиге огромными убытками и проблемами юридического характера, связанными с претензиями бродкастеров, спонсоров и клубов. Это был бы худший сценарий из всех возможных.
В сложившейся ситуации, утверждает Daily Mail, Премьер-Лига попросила клубы не вносить смуту — на разговоры о том, что этот сезон может быть аннулирован, наложено табу.
28.03.2020 13:00
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В мире сцук катастрофа, а в етих пидоров только бабки на уме
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Ясно. Клопп объехал дома всех руководителей, чтобы произвести финальную ротацию.
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хyй вам в рот, а не обнуление)))
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Запретила, попросила, какая разница.
Какой-то Дмухайло.
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