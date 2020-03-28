Премьер-Лига запретила клуба рассуждать об обнулении сезона

Премьер-Лига Премьер-Лига запретила своим клубам использовать слова "аннулировать" и "признать недействительным" в рассуждениях о планах на концовку сезона 2019/20.

Продлевая вызванную пандемией коронавируса паузу до 30 апреля, Премьер-Лига объявила о намерении доиграть сезон, сколько бы времени это ни заняло.

Тем не менее, продолжают ходить разговоры о том, что оставшиеся матчи, возможно, так и не будут сыграны, а сезон признают недействительным. В частности этот сценарий озвучивала вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди.

Признание сезона недействительным грозило бы Премьер-Лиге огромными убытками и проблемами юридического характера, связанными с претензиями бродкастеров, спонсоров и клубов. Это был бы худший сценарий из всех возможных.

В сложившейся ситуации, утверждает Daily Mail, Премьер-Лига попросила клубы не вносить смуту — на разговоры о том, что этот сезон может быть аннулирован, наложено табу.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2020 13:00

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Последние комментарии:




  1. unclearness 28.03.2020 13:14 # unclearness
    В мире сцук катастрофа, а в етих пидоров только бабки на уме

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  2. mihajlo-fan 28.03.2020 13:12 # mihajlo-fan
    Ясно. Клопп объехал дома всех руководителей, чтобы произвести финальную ротацию.

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  3. b84 28.03.2020 13:08 # b84
    хyй вам в рот, а не обнуление)))

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  4. vyrentz 28.03.2020 13:02 # vyrentz
    Запретила, попросила, какая разница.
    Какой-то Дмухайло.

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