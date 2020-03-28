Вела: "Не сохранил хороших воспоминаний об "Арсенале"

Бывший нападающий "Арсенала" Карлос Вела признался, что его период в лондонском клубе был связан со сплошным разочарованием.

Вела, ныне выступающий в МЛС за "Лос-Анджелес", прибыл в "Арсенал" 17-летним юношей в 2006 году, но большую часть своей английской карьеры был вынужден скитаться по арендам.



Всего Карлос забил 11 голов в 64 матчах за "канониров", а в 2012 году был выкуплен "Реал Сосьедад". Игрок сборной Мексики покинул Северный Лондон с чувством облегчения.



"Самый важный период своей жизни я провел в Сан-Себастьяне, где я обзавелся семьей. За три года в Лондоне я так и не смог освоиться там. Я не знаю, есть ли на то какая-то определенная причина. Я не сохранил хороших воспоминаний о том периоде свой карьеры. Я хотел вырваться оттуда".



"После трех плохих лет жизни в Англии я снова начал наслаждаться своей игрой. Я ничего не знал о Стране Басков. Но я так сильно хотел уйти, что когда услышал о хорошем предложении, чтобы играть и покинуть Англию, я сказал: "Отлично! Вперед!" — сообщил Вела GQ.