Мерсон призвал "Арсенал" побороться за Райса

Экс-игрок "Арсенала" Пол Мерсон призвал "канониров" побороться за полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

Согласно слухам, Райс является трансферной целью для "Челси" и "Манчестер Юнайтед" на ближайшее окно.



Мерсон удивлен, что среди претендентов на 21-летнего англичанина нет "Арсенала", потому полузащитника-разрушителя очень не хватает "канонирам".



"Его сватают в "Челси", но я не понимаю, почему на него не обратит внимание "Арсенал". "Арсенал" отчаянно нуждается в опорном полузащитнике".



"У них нет полузащитника, который бы стоял на подступах к своей штрафной площади. Им нужен дисциплинированный полузащитник оборонительного плана, который будет располагаться перед линий защитников и координировать действия обороны, а когда получает мяч, то делать простой пас на 10 метров".



"Это тяжелая работа, и поэтому я не могу поверить, что "Арсенал" не ищет игрока вроде Райса. Игрок вроде Райса позволил бы атакующим игрокам раскрепоститься, а центральные защитники смогли бы выглядеть лучше, чем они есть на самом деле", — сообщил Мерсон Sky Sports.