Фердинанд не хочет видеть Коутиньо в "Юнайтед"

Филиппе Коутиньо Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд отговаривает свой бывший клуб от приглашения полузащитника Филиппе Коутиньо.

Если верить свежим слухам в прессе, "Барселона" отчаялась найти щедрого покупателя на Коутиньо и теперь собирается снова отправить Филиппе в аренду.

Ожидается, что 27-летний бразилец проведет следующий сезон в одном из клубов Премьер-Лиги — вроде "Арсенала", "Челси" или "Тоттенхэма". Однако Фердинанд убежден, что "Юнайтед" не стоит приглашать Коутиньо.

"В "Ливерпуле" он был удивительным игроком, но с момента своего ухода из "Ливерпуля" он толком себя не проявляет".

"У него возникли проблемы в "Барселоны", ему оказалось сложно вписаться в их игру, и он не так уж удивительно хорошо играет в "Баварии".

"Думаю, он отличный игрок, огромный талант, и ему нужна перезагрузка. Возвращение в Премьер-Лигу в правильную команду может стать ответом для него".

"Я хотел его перехода в "Манчестер Юнайтед" до появления Бруну Фернандеша, но не теперь", — цитирует Фердинанда Daily Mirror.


Метки Барселона, Коутиньо, Манчестер Юнайтед, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2020 10:20

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  1. brown-ale 28.03.2020 11:12 # brown-ale
    К Погбе и Фернандешу он бы и сам не пошел, Барселона же должна была его кое-чему научить. Челси для него как для наемника идеальный вариант. По стопам Фабрегаса так сказать.

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