Фердинанд не хочет видеть Коутиньо в "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд отговаривает свой бывший клуб от приглашения полузащитника Филиппе Коутиньо.

Если верить свежим слухам в прессе, "Барселона" отчаялась найти щедрого покупателя на Коутиньо и теперь собирается снова отправить Филиппе в аренду.



Ожидается, что 27-летний бразилец проведет следующий сезон в одном из клубов Премьер-Лиги — вроде "Арсенала", "Челси" или "Тоттенхэма". Однако Фердинанд убежден, что "Юнайтед" не стоит приглашать Коутиньо.



"В "Ливерпуле" он был удивительным игроком, но с момента своего ухода из "Ливерпуля" он толком себя не проявляет".



"У него возникли проблемы в "Барселоны", ему оказалось сложно вписаться в их игру, и он не так уж удивительно хорошо играет в "Баварии".



"Думаю, он отличный игрок, огромный талант, и ему нужна перезагрузка. Возвращение в Премьер-Лигу в правильную команду может стать ответом для него".



"Я хотел его перехода в "Манчестер Юнайтед" до появления Бруну Фернандеша, но не теперь", — цитирует Фердинанда Daily Mirror.