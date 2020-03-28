Нойер не хочет в "Челси"

Голкипер Мануэль Нойер не хочет уходить из "Баварии", даже если не сумеет договориться о новом контракте.

Сегодня утром в немецкой прессе появились слухи, что интерес к Нойеру как к возможной замене для Кепы Аррисабалаги проявляет "Челси". Утверждалось, что "синие" надеются воспользоваться истекающим в следующем году контрактом Мануэля.



Однако Goal удалось выяснить, что у 34-летнего немца нет намерений поиграть за рубежом. У Нойера хорошие отношения с главным тренером "Баварии" Ханси Фликом, и Мануэль собирается провести следующий сезон в Мюнхене, даже если это будет его последний сезон в клубе.



Впрочем, у "Баварии" могут быть другие планы на этот счет. Сегодня испанское издание Diario Sport сообщило, что чемпионы Бундеслиги могут предложить 90 миллионов фунтов за 27-летнего голкипера "Барселоны" Марк-Андре Тер Штегена.



Трансфер Тер Штегена открыл бы для Нойера дверь к переходу в другой клуб, однако "Челси" все равно пришлось бы сперва найти покупателя на Кепу.