Маттеус советует Санчо выбрать "Баварию"

Легенда "Баварии" Лотар Маттеус призвал вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо отвергнуть интерес "Манчестер Юнайтед" с "Челси" и перейти в мюнхенский клуб.

Согласно информации в английской прессе, "Юнайтед" лидирует в борьбе за Санчо, который почти гарантированно будет продан "Боруссией" в летнее трансферное окно.



Маттеус является большим поклонником таланта Джейдона, которого он приметил еще несколько лет назад, и отговаривает игрока сборной Англии от возвращения на родину.



"Он, наверное, вернется в Англию. Но чего он хочет добиться в "Челси" или "Юнайтед"? Они даже могут не попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон".



"Я очень хорошо представляю Санчо в "Баварии", в том числе потому, что он может играть на обоих флангах".



"Впервые я увидел его во время Чемпионата Европы для 17-летних. Я занимался на беговой дорожке в зале и смотрел матч Англии против Норвегии по телевизору".



"Спустя 15 минут я остановил дорожку, потому что один игрок привлек мое внимание — левый атакующий из сборной Англии. Он был так быстр в дриблинге и пасе".



"Я позвонил своему агенту, чтобы спросить, что это за парень. Спустя пять минут мне пришло СМС-сообщение: "Санчо, "Манчестер Сити", — цитирует Маттеуса Manchester Evening News.