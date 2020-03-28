Дефо уверен, что Джеррард станет тренером топ-уровня

Нападающий "Рейнджерс" Джермейн Дефо уверен, что его наставник Стивен Джеррард станет тренером топ-уровня.

В данный момент Джеррард проводит свой второй сезон на тренерском поприще в качестве самостоятельного специалиста, продолжая укреплять свою репутацию.



37-летний Дефо, которому довелось поиграть вместе с легендой "Ливерпуля" за сборную Англии, наслаждается совместной работой со Стивеном и верит, что тот далеко пойдет.



"Мне нужно выговориться насчет моего нынешнего тренера в лице мистера Джеррарда. Он будет тренером самого, самого, самого высокого уровня".



"Это забавно, потому что, когда я перешел в "Рейнджерс", парни подшучивали надо мной в раздевалке и говорили, что мы с тренером являемся приятелями, однако он ведет себя абсолютно естественно".



"Он по-прежнему в начале своего пути как тренер, но вы можете видеть, что у него есть все необходимое от природы".



"Он всегда говорит игрокам: "Если вы хотите поговорить со мной о чем-либо, моя дверь открыта".



"Он доступен для общения, и это важное качество для тренера. Иногда у тебя могут быть проблемы личного характера и вещи, о которых тебе не хочется говорить, и тебе просто некомфортно подойти к своему тренеру".



"Но со Стивеном ты можешь поговорить о чем угодно. Он слегка напоминает мне Харри Рэднаппа и Сэма Эллардайса, к которым ты мог просто подойти и поговорить обо всем", — сообщил Дефо talkSPORT.