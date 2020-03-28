Каррагер составил символическую сборную Премьер-Лиги в сезоне 2019/20

Ливерпуль Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер составил состав символической сборной Премьер-Лиги в сезоне 2019/20.

Как известно, из-за пандемии коронавируса Ассоциация профессиональных футболистов отложила свою ежегодную церемонию вручения наград. Каррагер решил восполнить этот пробел и предложил свой вариант символической сборной, в которую он включил сразу семерых игроков команды Юргена Клоппа.

Если брать сильнейший стартовый состав "Ливерпуля", то из него Каррагер проигнорировал голкипера Алиссона, полузащитника Фабиньо и нападающего Роберто Фирмино, предпочтя тройке бразильцев игроков из других команд.

Таким образом, семерку игроков "Ливерпуля" дополнили Дин Хендерсон, который в этом сезоне 10 раз сохранил ворота "Шеффилд Юнайтед" на замке, отдавший больше всех в дивизионе результативных передач Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити" (16), а также Серхио Агуэро, наколотивший 16 голов за "горожан".

Добавим, в качестве лучшего игрока сезона Каррагер назвал нападающего "Ливерпуля" Садио Мане.

Символическая сборная Премьер-Лиги в сезоне 2019/20 по версии Каррагера

Голкипер: Дин Хендерсон ("Шеффилд Юнайтед");

Защита: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Виргил Ван Дейк ("Ливерпуль"), Джо Гомес ("Ливерпуль"), Энди Робертсон ("Ливерпуль");

Полузащита: Кевин Де Брюйне ("Ливерпуль"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Джек Грилиш ("Астон Вилла");

Нападение: Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Садио Мане ("Ливерпуль").


Метки Каррагер, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2020 06:00

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Последние комментарии:




  1. civilsin 28.03.2020 07:13 # civilsin
    де Брюйне в Ливерпуле? :-)

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  2. iceteam 28.03.2020 06:25 # iceteam
    Удивительная сборная)))) ахахах

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