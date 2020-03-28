Каррагер составил символическую сборную Премьер-Лиги в сезоне 2019/20

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер составил состав символической сборной Премьер-Лиги в сезоне 2019/20.

Как известно, из-за пандемии коронавируса Ассоциация профессиональных футболистов отложила свою ежегодную церемонию вручения наград. Каррагер решил восполнить этот пробел и предложил свой вариант символической сборной, в которую он включил сразу семерых игроков команды Юргена Клоппа.



Если брать сильнейший стартовый состав "Ливерпуля", то из него Каррагер проигнорировал голкипера Алиссона, полузащитника Фабиньо и нападающего Роберто Фирмино, предпочтя тройке бразильцев игроков из других команд.



Таким образом, семерку игроков "Ливерпуля" дополнили Дин Хендерсон, который в этом сезоне 10 раз сохранил ворота "Шеффилд Юнайтед" на замке, отдавший больше всех в дивизионе результативных передач Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити" (16), а также Серхио Агуэро, наколотивший 16 голов за "горожан".



Добавим, в качестве лучшего игрока сезона Каррагер назвал нападающего "Ливерпуля" Садио Мане.



Символическая сборная Премьер-Лиги в сезоне 2019/20 по версии Каррагера



Голкипер: Дин Хендерсон ("Шеффилд Юнайтед");



Защита: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Виргил Ван Дейк ("Ливерпуль"), Джо Гомес ("Ливерпуль"), Энди Робертсон ("Ливерпуль");



Полузащита: Кевин Де Брюйне ("Ливерпуль"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Джек Грилиш ("Астон Вилла");



Нападение: Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Садио Мане ("Ливерпуль").