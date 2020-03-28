Фернандеш жалеет, что повздорил с Гвардиолой

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что жалеет о своем конфликте с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.

Ранее в марте Фернандеш помог "красным дьяволам" отпраздновать победу 2:0 в дерби Манчестера. Во время этого матча Премьер-Лиги январский новичок "Юнайтед" и Гвардиола повздорили у бровки.



"Он поступил неуважительно ко не, поэтому он не заслуживал моего уважения в тот момент на поле", — объяснял после игры свое поведение Бруну, который жестком показал Гвардиоле закрыть рот.



Сейчас Фернандеш значительно остыл и считает, что просто должен был оставить оскорбительные слова Гвардиолы без реакции.



"Люди тогда говорили: "А кто такой этот Бруну, чтобы затыкать Гвардиолу? Чего ты выиграл?" Но человека определяют не его победы".



Я слегка упрекаю себя, потому что мне следовало поступить умнее. Лучшим ответом было бы молчание, и пускай он говорил бы сам с собой".



"Однако у меня часто вскипает кровь, не позволяя мне сохранять молчание", — сообщил Фернандеш Canal 11.



