Фернандеш жалеет, что повздорил с Гвардиолой

Хосеп Гвардиола и Бруну Фернандеш Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что жалеет о своем конфликте с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.

Ранее в марте Фернандеш помог "красным дьяволам" отпраздновать победу 2:0 в дерби Манчестера. Во время этого матча Премьер-Лиги январский новичок "Юнайтед" и Гвардиола повздорили у бровки.

"Он поступил неуважительно ко не, поэтому он не заслуживал моего уважения в тот момент на поле", — объяснял после игры свое поведение Бруну, который жестком показал Гвардиоле закрыть рот.

Сейчас Фернандеш значительно остыл и считает, что просто должен был оставить оскорбительные слова Гвардиолы без реакции.

"Люди тогда говорили: "А кто такой этот Бруну, чтобы затыкать Гвардиолу? Чего ты выиграл?" Но человека определяют не его победы".

Я слегка упрекаю себя, потому что мне следовало поступить умнее. Лучшим ответом было бы молчание, и пускай он говорил бы сам с собой".

"Однако у меня часто вскипает кровь, не позволяя мне сохранять молчание", — сообщил Фернандеш Canal 11.


Метки видео, Гвардиола, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2020 00:05

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  1. mancunia-planet 28.03.2020 00:30 # mancunia-planet
    Пеп красава, Фернандеш дерзок! Все молодцы, особенно Олег, который делает лучшие трансферы! Юнайтед фаворит в борьбе за Санчо, всё замечательно)

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