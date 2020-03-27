"Ливерпуль" доиграет сезон в форме от New Balance

Если этот сезон будет возобновлен, то игроки "Ливерпуля" поднимут кубок Премьер-Лиги в форме от New Balance.

Как известно, в данный момент сезон Премьер-Лиги остановлен до 30 апреля, причем есть все шансы, что эта пауза будет продлена.



Скорее всего, сезон 2019/20 будет доигран уже летом, однако с наступлением июня "Ливерпуль" меняет своего технического спонсора — с New Balance на Nike.



В связи с этим перед мерсисайдским клубом встала дилемма морального и юридического характера, в какой форме доигрывать сезон.



Однако эта проблема решилась сама собой, сообщает The Athletic. В ходе трехсторонних переговоров компания Nike согласилась, что "единственным правильным решением" для "Ливерпуля" будет доиграть сезон в своей старой экипировке. Каких-либо штрафных санкций для клуба за это не последует.