Премьер-Лига, Футбольная Лига и PFA выпустили заявление

Премьер-Лига, Футбольная Лига и Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) выпустили совместное заявление по итогам совместной встречи.

Напомним, последний матч в Премьер-Лиге был сыгран еще 9 марта. Английский футбольный сезон был остановлен после того, как вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои и главный тренер "Арсенала" Микель Артета подхватили коронавирус.



Вызванная пандемией коронавируса пауза рассчитана до 30 апреля, однако BBC утверждает, что она почти наверняка будет продлена — соответствующее решение ожидается 3 апреля.



В пятницу три футбольных организации провели встречу, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, пообещав, что матчи возобновятся, "когда это будет безопасно и когда будут позволять условия".



Организации сошлись на том, что "нужно будет принять сложные решения, дабы сгладить экономический эффект от остановки сезона", и договорились "работать сообща над принятием совместных решений".



Также сообщается, что разработка совместного плана действий продолжится на следующей неделе.