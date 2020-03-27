Премьер-Лига, Футбольная Лига и PFA выпустили заявление
Премьер-Лига, Футбольная Лига и Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) выпустили совместное заявление по итогам совместной встречи.
Напомним, последний матч в Премьер-Лиге был сыгран еще 9 марта. Английский футбольный сезон был остановлен после того, как вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои и главный тренер "Арсенала" Микель Артета подхватили коронавирус.
Вызванная пандемией коронавируса пауза рассчитана до 30 апреля, однако BBC утверждает, что она почти наверняка будет продлена — соответствующее решение ожидается 3 апреля.
В пятницу три футбольных организации провели встречу, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, пообещав, что матчи возобновятся, "когда это будет безопасно и когда будут позволять условия".
Организации сошлись на том, что "нужно будет принять сложные решения, дабы сгладить экономический эффект от остановки сезона", и договорились "работать сообща над принятием совместных решений".
Также сообщается, что разработка совместного плана действий продолжится на следующей неделе.
27.03.2020 22:00
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Короче собрались и решили что никуя не решили и нужно решать дальше
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