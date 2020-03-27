Бербатов советует клубам Премьер-Лиги обратить внимание на Йовича

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов рекомендовал клубам Премьер-Лиги обратить внимание на нападающего "Реала" Луку Йовича.

Блестяще себя проявив в "Айнтрахте" и забив там 27 голов в 48 матчах сезона 2018/19, прошлым летом Йович присоединился к "Реалу".



Дебютный испанский сезон Луки складывается провально, и в прессе уже появились слухи о возможном отъезде 22-летнего игрока сборной Сербии с "Сантьяго Бернабеу".



По мнению Бербатова, сейчас у Йовича, интерес к которому приписывают "Арсеналу" и "Челси", есть два варианта: остаться в Мадриде или уехать в Премьер-Лигу.



"Лука Йович — все еще очень молодой футболист, и он провел отличный сезон в "Айнтрахте", чем и заслужил трансфер в "Реал". В данный момент его дела идут неважно, но давайте не забывать, что впереди него есть Карим Бензема".



"На мой взгляд, Бензема является одним из самых недооцененных игроков в футболе в данный момент, он забивает так много голов и часто не получает заслуженной похвалы".



"Йовичу сложно, потому что он вынужден конкурировать с французом, но когда Зинедин Зидан предоставит ему еще один шанс, надеюсь, он воспользуется им, будет забивать голы и демонстрировать то, что он демонстрировал в Германии. Если нет, у него будет два выбора: быть терпеливым и упорно работать либо отправиться в Англию или куда-нибудь еще, где он сможет играть".



"Как и я сам, он с Балкан, и порой мы немного чересчур любим жизнь, поэтому я надеюсь, этот успех и переход в "Реал" не слишком ударили ему в голову. Надеюсь, он сможет быть опасным и дисциплинированным".



"Я был на его месте, когда выступал за "Байер". Я был в том же возрасте и проигрывал конкуренцию Ульфу Кирстену, которого считали Богом в Леверкузене и одним из лучших нападающих Германии всех времен".



"Я все думал: "Почему я не играю? Я заслуживаю играть, я требую играть". В голове у тебя много глупостей, потому что ты молод, и тебе кажется, что ты все знаешь, но с терпением, упорной работой и помощью людей вокруг ты сможешь понять правду насчет своей ситуации".



"Это первый вариант. Другой вариант актуален, если ты хочешь играть немедленно. Ты можешь уйти в аренду или найти клуб, который купит тебя. Если Йович чувствует себя именно так, я вижу большое количество клубов Премьер-Лиги, которым он может быть полезен", — сообщил Бербатов Betfair.