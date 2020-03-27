Фернандеш хочет выигрывать трофеи с МЮ, как Роналду
Полузащитник Бруну Фернандеш заявил, что хочет повторить трофейные достижения Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".
Фернандеш блестяще начал свою английскую карьеру, присоединившись к "красным дьяволам" из "Спортинга" в январе.
В свое время этот же путь — из Лиссабона в Манчестер — проделал Роналду. Криштиану забил 118 голов за "Юнайтед", выиграл здесь три титула Премьер-Лиги и Лигу Чемпионов, и Бруну этому завидует.
"Криштиану Роналду и Нани выигрывали большие трофеи здесь, и это заставляет меня хотеть того же".
"Нани, с которым мне довелось тренироваться в "Спортинге", всегда хорошо отзывался о "Манчестер Юнайтед".
"Также мне известно, что Криштиану хорошо говорил обо мне с каждым, кто обращался к нему перед моим трансфером. Я горжусь, что такой игрок высоко ценит меня", — цитирует Фернандеша ESPN.
27.03.2020 20:00
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Если был бы САФ то да, а так нет.
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В правильный клуб пришёл в правильное время, просто нереальный топарь
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