Фернандеш хочет выигрывать трофеи с МЮ, как Роналду

Бруну Фернандеш Полузащитник Бруну Фернандеш заявил, что хочет повторить трофейные достижения Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".

Фернандеш блестяще начал свою английскую карьеру, присоединившись к "красным дьяволам" из "Спортинга" в январе.

В свое время этот же путь — из Лиссабона в Манчестер — проделал Роналду. Криштиану забил 118 голов за "Юнайтед", выиграл здесь три титула Премьер-Лиги и Лигу Чемпионов, и Бруну этому завидует.

"Криштиану Роналду и Нани выигрывали большие трофеи здесь, и это заставляет меня хотеть того же".

"Нани, с которым мне довелось тренироваться в "Спортинге", всегда хорошо отзывался о "Манчестер Юнайтед".

"Также мне известно, что Криштиану хорошо говорил обо мне с каждым, кто обращался к нему перед моим трансфером. Я горжусь, что такой игрок высоко ценит меня", — цитирует Фернандеша ESPN.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 27.03.2020 20:00

Количество просмотров Просмотров: 269

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. drogba11cool 27.03.2020 20:52 # drogba11cool
    Если был бы САФ то да, а так нет.

    (ответить)

  2. mancunia-planet 27.03.2020 20:17 # mancunia-planet
    В правильный клуб пришёл в правильное время, просто нереальный топарь

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: