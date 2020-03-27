Фернандеш хочет выигрывать трофеи с МЮ, как Роналду

Полузащитник Бруну Фернандеш заявил, что хочет повторить трофейные достижения Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".

Фернандеш блестяще начал свою английскую карьеру, присоединившись к "красным дьяволам" из "Спортинга" в январе.



В свое время этот же путь — из Лиссабона в Манчестер — проделал Роналду. Криштиану забил 118 голов за "Юнайтед", выиграл здесь три титула Премьер-Лиги и Лигу Чемпионов, и Бруну этому завидует.



"Криштиану Роналду и Нани выигрывали большие трофеи здесь, и это заставляет меня хотеть того же".



"Нани, с которым мне довелось тренироваться в "Спортинге", всегда хорошо отзывался о "Манчестер Юнайтед".



"Также мне известно, что Криштиану хорошо говорил обо мне с каждым, кто обращался к нему перед моим трансфером. Я горжусь, что такой игрок высоко ценит меня", — цитирует Фернандеша ESPN.