Невилл отказал двум клубам Премьер-Лиги до назначения в "Валенсии"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл поведал, что отказал двум клубам Премьер-Лиги, прежде чем стал главным тренером "Валенсии".

Поработав некоторое время асситентом Роя Ходжсона в сборной Англии, Невилл решил попробовать себя в качестве самостоятельного тренера. Гари последовал уговорам своего бизнес-партнера Питера Лима и отправился в Испанию.



Однако телевизионный эксперт с треском провалился в "Валенсии", одержав лишь три победы в Ла Лиге за 118 дней своей работы. То фиаско напрочь отбило интерес Невилла к тренерской работе, и Гари лишь остается рефлексировать по поводу своих решений.



"Я сидел в студии Sky Sports и пять лет твердил, что британские тренеры не получают шансов на топ-уровне, поэтому я не мог упускать возможность, которую мне предложил Питер Лим в "Валенсии". Иначе я бы показал себя лицемером".



"Я отклонил два предложения из Премьер-Лиги и два из Чемпионшипа в предыдущие 18 месяцев, не собираясь ступать на тренерскую стезю".



"И хотя я работал в сборной Англии с Роем Ходжсоном, там моя роль больше сводилась к анализу, которым я занимался на Sky, а не к тренерскому процессу".



"Питер лишь хотел пригласить кого-нибудь, кто поможет им продержаться до конца сезона. Изначально я ответил отказом, но затем решил, что хочу эту работу ради него. Он проявил огромную веру в меня, и я хотел отблагодарить его".



"Я принял это решение в течение пары дней, под влиянием своего высокомерия и эго. Я провел 20 лет в одном из самых успешных клубов мира, а затем перешел на Sky — я чувствовал себя неуязвимым", — цитирует Невилла Daily Mirror.