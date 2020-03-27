"Юнайтед" не пытается лишить "Ливерпуль" титула
"Манчестер Юнайтед" объявил, что не входит в число клубов, которые выступают за немедленное завершение этого сезона.
Сегодня утром издание The Athletic сообщило, что все больше клубов Премьер-Лиги выступают за то, чтобы аннулировать этот сезон, не доигрывая оставшиеся матчи.
Некоторые увидели в этом заговор против "Ливерпуля", который на момент остановки сезона из-за пандемии коронавируса приблизился к своему первому с 1990 года титулу на расстояние в две победы.
Для того, чтобы признать этот сезон недействительным и оставить "Ливерпуль" без титула, необходимы голоса 14 клубов, однако "Юнайтед" к ним точно не относится.
"Клуб полностью поддерживает коллективное стремление доиграть Премьер-Лигу, Кубок Англии и клубные соревнования УЕФА", — гласит заявление "красных дьяволов".
Издание The Independent добавляет, что клубы Премьер-Лиги, выступающие за аннулирование сезона, по-прежнему находятся в меньшинстве, поэтому главная угроза долгожданному чемпионству "Ливерпуля" — это не заговор конкурентов, а коронавирус.
27.03.2020 18:00
Просмотров: 1396
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
а зря.
(ответить)
"главная угроза долгожданному чемпионству "Ливерпуля" — это не заговор конкурентов, а коронавирус"
Кмон вирус! Чашка будет за тобой, а портовым отмечать 30 летний юбилей.
(ответить)
скай опровергли, мю за то чтобы завершить футбольный сезон. вот это красавцы
(ответить)
Где будем отмечать проеб чемпика лузерпуком?
(ответить)
Да и хрен с Зеропуком, пускай лишатся чемпионской девственности, хотя бы раз в своей жизни, ну
(ответить)
вы че ебнутые?)) азаза
товорот тогда кудахтал про братьев на веки
вы выше двое тоже)
только хардкор, только плевки в ебало
(ответить)
"В некоторых клубах считают, что в сложившейся ситуации продолжать чемпионат нереально, а сезон следует полностью переиграть, несмотря на огромные финансовые потери."
Ахпаахахххаа, такие же конченые как и пидрофаны vrotjebalsea. Эти долбоёбины не понимают, что если будут переигрывать, то их помойки будут в середине таблицы. В голосину с ебанутых безвизов.
4ка будет выглядеть след.образом, если переиграют сезон 19/20.
1. Ливерпуль
2. МЮ
3. СоуСити
4. ТТХ/Вулвз/Шеффилд/Лестер
5. Арсений
.Днища
.Днища в квадрате
.Днища в кубе
.остальные
.помойки
.
(ответить)
Респект манкам. Достойно.
(ответить)
Респект манкам конечно, олд скул за честное соперничество.
(ответить)
Как я и писал. МЮ не будет опускаться ради хуйни, которая может вернуться бумерангом.
Респект МЮ!
(ответить)
Пиздец обмельчали скюмы. Даже ценой лч стоит голосовать против гавнопуля.
(ответить)
ахахаха безтрофейные
но лузерпуль в этом сезоне заслужил быть чемпионом АПЛ
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий