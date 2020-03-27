"Юнайтед" не пытается лишить "Ливерпуль" титула

"Манчестер Юнайтед" объявил, что не входит в число клубов, которые выступают за немедленное завершение этого сезона.

Сегодня утром издание The Athletic сообщило, что все больше клубов Премьер-Лиги выступают за то, чтобы аннулировать этот сезон, не доигрывая оставшиеся матчи.



Некоторые увидели в этом заговор против "Ливерпуля", который на момент остановки сезона из-за пандемии коронавируса приблизился к своему первому с 1990 года титулу на расстояние в две победы.



Для того, чтобы признать этот сезон недействительным и оставить "Ливерпуль" без титула, необходимы голоса 14 клубов, однако "Юнайтед" к ним точно не относится.



"Клуб полностью поддерживает коллективное стремление доиграть Премьер-Лигу, Кубок Англии и клубные соревнования УЕФА", — гласит заявление "красных дьяволов".



Издание The Independent добавляет, что клубы Премьер-Лиги, выступающие за аннулирование сезона, по-прежнему находятся в меньшинстве, поэтому главная угроза долгожданному чемпионству "Ливерпуля" — это не заговор конкурентов, а коронавирус.