"Юнайтед" не пытается лишить "Ливерпуль" титула

Оле Гуннар Сульшер и Юрген Клопп "Манчестер Юнайтед" объявил, что не входит в число клубов, которые выступают за немедленное завершение этого сезона.

Сегодня утром издание The Athletic сообщило, что все больше клубов Премьер-Лиги выступают за то, чтобы аннулировать этот сезон, не доигрывая оставшиеся матчи.

Некоторые увидели в этом заговор против "Ливерпуля", который на момент остановки сезона из-за пандемии коронавируса приблизился к своему первому с 1990 года титулу на расстояние в две победы.

Для того, чтобы признать этот сезон недействительным и оставить "Ливерпуль" без титула, необходимы голоса 14 клубов, однако "Юнайтед" к ним точно не относится.

"Клуб полностью поддерживает коллективное стремление доиграть Премьер-Лигу, Кубок Англии и клубные соревнования УЕФА", — гласит заявление "красных дьяволов".

Издание The Independent добавляет, что клубы Премьер-Лиги, выступающие за аннулирование сезона, по-прежнему находятся в меньшинстве, поэтому главная угроза долгожданному чемпионству "Ливерпуля" — это не заговор конкурентов, а коронавирус.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 27.03.2020 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1396

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 27.03.2020 19:17 # manutd-20champ
    а зря.

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  2. fc-oil 27.03.2020 19:09 # fc-oil
    "главная угроза долгожданному чемпионству "Ливерпуля" — это не заговор конкурентов, а коронавирус"

    Кмон вирус! Чашка будет за тобой, а портовым отмечать 30 летний юбилей.

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  3. quavo 27.03.2020 19:01 # quavo
    скай опровергли, мю за то чтобы завершить футбольный сезон. вот это красавцы

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  4. division 27.03.2020 18:57 # division
    Где будем отмечать проеб чемпика лузерпуком?

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  5. iceteam 27.03.2020 18:39 # iceteam
    Да и хрен с Зеропуком, пускай лишатся чемпионской девственности, хотя бы раз в своей жизни, ну

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  6. quavo 27.03.2020 18:27 # quavo
    вы че ебнутые?)) азаза
    товорот тогда кудахтал про братьев на веки
    вы выше двое тоже)
    только хардкор, только плевки в ебало

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  7. xoce-moyp 27.03.2020 18:26 # xoce-moyp
    "В некоторых клубах считают, что в сложившейся ситуации продолжать чемпионат нереально, а сезон следует полностью переиграть, несмотря на огромные финансовые потери."

    Ахпаахахххаа, такие же конченые как и пидрофаны vrotjebalsea. Эти долбоёбины не понимают, что если будут переигрывать, то их помойки будут в середине таблицы. В голосину с ебанутых безвизов.

    4ка будет выглядеть след.образом, если переиграют сезон 19/20.

    1. Ливерпуль
    2. МЮ
    3. СоуСити
    4. ТТХ/Вулвз/Шеффилд/Лестер
    5. Арсений
    .Днища
    .Днища в квадрате
    .Днища в кубе

    .остальные

    .помойки
    .

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  8. mikkiynwa 27.03.2020 18:21 # mikkiynwa
    Респект манкам. Достойно.

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  9. sausage 27.03.2020 18:17 # sausage
    Респект манкам конечно, олд скул за честное соперничество.

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  10. jokerz 27.03.2020 18:11 # jokerz
    Как я и писал. МЮ не будет опускаться ради хуйни, которая может вернуться бумерангом.
    Респект МЮ!

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  11. quavo 27.03.2020 18:06 # quavo
    Пиздец обмельчали скюмы. Даже ценой лч стоит голосовать против гавнопуля.

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  12. sir-alex-67 27.03.2020 18:02 # sir-alex-67
    ахахаха безтрофейные
    но лузерпуль в этом сезоне заслужил быть чемпионом АПЛ

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