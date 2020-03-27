"Арсенал" поставит статую в честь Венгера

"Арсенал" собирается поставить бронзовую статую в честью своего бывшего главного тренера Арсена Венгера близ "Эмирейтс".

Напомним, Венгер покинул "Арсенал" летом 2018, отработав в лондонском клубе 22 сезона. Арсен ушел за год до истечения своего контракта и под массовые протесты фанатов.



Однако никто не может лишить Венгера его заслуг. За время своей работы в Северном Лондоне Арсен выиграл три титула Премьер-Лиги и семь Кубков Англии, а также помог клубу обзавестись новым стадионом.



Желая отметить достижения Венгера и сгладить напряженные отношения с Арсеном, "Арсенал" решил поставить памятник в честь французского специалиста близ "Эмирейтс", о чем сообщает The Athletic в своем подкасте.



На самом деле работа над изготовлением статуи уже идет. Помимо бронзовой фигуры, Венгер также может получить трибуну на "Эмирейтс, названную его именем.



Отметим, что около стадиона "Арсенала" уже находятся статуи бывших игроков Венгера в лице Денниса Бергкампа, Тьерри Анри и Тони Адамса, а также экс-наставника "канониров" Герберта Чепмена.