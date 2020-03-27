Мустафи не уверен в своем будущем

Защитник "Арсенал" Шкодран Мустафи заявил, что его будущее в клубе все еще находится под вопросом.

Мустафи связывали с отъездом из "Арсенала" практически каждое предыдущее трансферное окно. Фанаты "канониров" нередко делали Шкодрана козлом отпущения за плохие результаты команды и желали ему поскорее покинуть клуб.



Вместе с тем нельзя не заметить, что 27-летний немец значительно прибавил после прихода Микеля Артеты на должность главного тренера. Сам Мустафи тоже это чувствует, но не знает, будет ли этого достаточно для продления его контракта, рассчитанного до июня 2021.



"При Микеле Артете я играю более регулярно, в том числе в Премьер-Лиге. Это очень помогло мне. Мне очень хорошо здесь. Я понимаю этот стиль футбола. Я понимаю, как ему нравится играть, и это подходит мне".



"Меня очень удивляет то, как он справляется со своей работой в таком возрасте. Не знаю, будет ли у меня такой же серьезный вид и такая же харизма через четыре года, чтобы руководить командой".



"Он очень хорош. Я чувствую, что за этот короткий отрезок времени научился новым вещам, которые помогли моей игре".



"Я могу себе представить, что продолжу играть за него. Но мы все еще не знаем, как сложится будущее. По-прежнему остается много вопросов", — сообщил Мустафи Sky.