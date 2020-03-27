Мустафи не уверен в своем будущем
Защитник "Арсенал" Шкодран Мустафи заявил, что его будущее в клубе все еще находится под вопросом.
Мустафи связывали с отъездом из "Арсенала" практически каждое предыдущее трансферное окно. Фанаты "канониров" нередко делали Шкодрана козлом отпущения за плохие результаты команды и желали ему поскорее покинуть клуб.
Вместе с тем нельзя не заметить, что 27-летний немец значительно прибавил после прихода Микеля Артеты на должность главного тренера. Сам Мустафи тоже это чувствует, но не знает, будет ли этого достаточно для продления его контракта, рассчитанного до июня 2021.
"При Микеле Артете я играю более регулярно, в том числе в Премьер-Лиге. Это очень помогло мне. Мне очень хорошо здесь. Я понимаю этот стиль футбола. Я понимаю, как ему нравится играть, и это подходит мне".
"Меня очень удивляет то, как он справляется со своей работой в таком возрасте. Не знаю, будет ли у меня такой же серьезный вид и такая же харизма через четыре года, чтобы руководить командой".
"Он очень хорош. Я чувствую, что за этот короткий отрезок времени научился новым вещам, которые помогли моей игре".
"Я могу себе представить, что продолжу играть за него. Но мы все еще не знаем, как сложится будущее. По-прежнему остается много вопросов", — сообщил Мустафи Sky.
27.03.2020 16:00
Просмотров: 306
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Сейчас никто не уверен в своем будущем!А эти все про свою карьеру беспокоются(Этому поганому албанцу надо думать о том,как вирус с пневмонией не подхватить и родных уберечь,а не о футболе,Арсенале и т.д
(ответить)
В наследство от бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе осталось примерно 10 миллионов долларов на банковском счету, четыре дома в Зимбабве, десять автомобилей, один сельский дом, а также фруктовый сад. Однако завещание найти пока что не удалось, поэтому кому отойдет наследство, остается неясным. Об этом сообщает зимбабвийское издание Herald.
ВС разъяснил, когда не стоит принимать наследство
Пока что Бона Чикворе, дочь Мугабе, обратилась в верховный суд Зимбабве с просьбой зарегистрировать оставшееся после смерти отца имущество. В то же время адвокат семьи Мугабе пытается выяснить у различных юридических фирм, известно ли им что-то о завещании покойного президента, который правил Зимбабве на протяжении 35 лет, начиная с 1987 года.
Вместе с тем, существует подозрение, что Роберт Мугабе мог вообще не оставить какого-либо документа касательно наследства.
Ранее ходили слухи, что состояние Мугабе составляет порядка 1 миллиарда долларов. В частности, такие сведения содержались в сообщении из посольства США в Зимбабве, обнародованном на WikiLeaks. Однако эта информация остается неподтвержденной
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий