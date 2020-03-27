Кариус может перейти в "Вест Хэм"
Принадлежащий "Ливерпулю" голкипер Лорис Кариус может найти пристанище в "Вест Хэме".
Фиаско в финале Лиги Чемпионов против "Реала" в мае 2018 фактически поставило крест на карьере Кариуса в "Ливерпуле". Сейчас Лорис завершает свою двухлетнюю аренду в "Бешикташе", но едва ли вернется на "Энфилд".
Столь же маловероятно, что Кариус продлит свое пребывание в "Бешикташе". Турецкий клуб сохраняет опцию выкупа немецкого голкипера за 7.25 млн. фунтов, но пользоваться ей не собирается.
Протянуть руку помощи Кариусу в этой ситуации может "Вест Хэм", который по ходу этого сезона пережил настоящий вратарский кризис, когда первый номер лондонцев Лукаш Фабиански угодил в лазарет.
Как сообщает Voetbal, "молотобойцы" могут заполучить 26-летнего Кариуса всего за 4.5 млн. фунтов. Интерес к Лорису также проявляют "Спортинг" и "Андерлехт".
27.03.2020 15:30
Просмотров: 215
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну, мотивации у него будет хоть отбавляй. Накажет Ливерпуль" и не раз.
(ответить)
в качестве третьего кипера разве что.
(ответить)
Нормально так
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий