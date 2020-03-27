Кариус может перейти в "Вест Хэм"

Лорис Кариус Принадлежащий "Ливерпулю" голкипер Лорис Кариус может найти пристанище в "Вест Хэме".

Фиаско в финале Лиги Чемпионов против "Реала" в мае 2018 фактически поставило крест на карьере Кариуса в "Ливерпуле". Сейчас Лорис завершает свою двухлетнюю аренду в "Бешикташе", но едва ли вернется на "Энфилд".

Столь же маловероятно, что Кариус продлит свое пребывание в "Бешикташе". Турецкий клуб сохраняет опцию выкупа немецкого голкипера за 7.25 млн. фунтов, но пользоваться ей не собирается.

Протянуть руку помощи Кариусу в этой ситуации может "Вест Хэм", который по ходу этого сезона пережил настоящий вратарский кризис, когда первый номер лондонцев Лукаш Фабиански угодил в лазарет.

Как сообщает Voetbal, "молотобойцы" могут заполучить 26-летнего Кариуса всего за 4.5 млн. фунтов. Интерес к Лорису также проявляют "Спортинг" и "Андерлехт".


Метки Бешикташ, Вест Хэм, Кариус, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 27.03.2020 15:30

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  1. brown-ale 27.03.2020 15:42 # brown-ale
    Ну, мотивации у него будет хоть отбавляй. Накажет Ливерпуль" и не раз.

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  2. cunningham 27.03.2020 15:40 # cunningham
    в качестве третьего кипера разве что.

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  3. chebrec 27.03.2020 15:40 # chebrec
    Нормально так

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