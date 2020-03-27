Озил "более чем счастлив" в "Арсенале" при Артете

Агент полузащитника Месута Озила заявил, что его клиент "более чем счастлив" в "Арсенале" при новом главном тренере Микеле Артете.

После назначения Артеты в декабре Озил выходил в стартовом составе на каждый матч "канониров" в Премьер-Лиге, забив "Ньюкаслу" и отдав первую за год с лишним результативную передачу, когда "Арсенал" победил "Вест Хэм".



31-летний немец, зарабатывающий 300 тысяч фунтов в неделю, доволен сотрудничеством с Артетой и по-прежнему намерен отработать свой контракт.



"Думаю, Артета является очень хорошим тренером, он учился у лучших в мире. Он несколько лет ассистировал Пепу Гвардиолу, и я думаю, он знает, что делает".



"Озил более чем счастлив на "Эмирейтс". Он любит клуб, любит фанатов и любит город. Это его седьмой год в качестве "канонира", и он обожает быть частью сообщества "Арсенала". Это его дом".



"Мы посмотрим, куда нам направить свое будущее, когда его контракт истечет, но пока здесь не о чем говорить", — цитирует агента Эркюта Согута Goal.