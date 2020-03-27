Хименес счастлив в "Вулверхэмптоне"
Нападающий "Вулверхэмптон" Рауль Хименес заявил, что не помышляет о смене клуба.
В этом сезоне Хименес забил уже 22 гола, что, по слухам, не осталось без внимания со стороны "Манчестер Юнайтед", "Арсенала", "Тоттенхэма" и "Реала".
Кажется, что "волки" могут сохранить своего бомбардира, только пробившись в Лигу Чемпионов, но сам Рауль так не считает.
"Это не так, что мы должны попасть в Лигу Чемпионов, чтобы я остался. Мне хорошо здесь, я счастлив в "Вулверхэптоне" и делаю важные вещи — как и остальная команда".
"Мы стараемся изо всех сил со старта прошлого сезона. Мы пробились в Лигу Европы, а теперь сражаемся за путевку в Лигу Чемпионов".
"Будучи игроком, всегда полезно иметь большую мотивацию, чтобы продолжать расти и стремиться в Лигу Чемпионов", — цитирует Хименеса Goal.
27.03.2020 13:25
Просмотров: 198
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Перевод на уровне 3 класса
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий