"Бавария" предложит Алабу плюс 50 млн. фунтов за Сане

"Бавария" предложит своего защитника Давида Алабу плюс 50 миллионов фунтов в обмен на вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане.

В данный момент Сане неуклонно приближается к заключительным 12 месяцам по своему контракту с "Сити". Пока Лерой отсутствовал с тяжелой травмой, клубу и игроку не удалось совершить прорыв в переговорах о продлении сотрудничества.



Как утверждает The Sun в эксклюзивном материале, "Бавария" интересуется Сане уже несколько лет и готова предпринять очередную попытку заманить Лероя. Вместе с тем в Мюнхене опасаются конкуренции других клубов и потому собираются сделать довольно щедрое предложение "горожанам".



Сами "горожане", как и раньше, оценивают Сане в 130 млн. фунтов и не собираются снижать цену за 24-летнего игрока сборной Германии, несмотря на истекающий контракт.



"Лерой не выставлен на продажу, однако сразу несколько клубов проявили к нему интерес. Хорошо известно, что Пепа и Алабу связывают хорошие отношения — несколько лет назад он превратил его в звезду. Мы не собираемся снижать свою цену за Лероя, и потребуется огромное предложение, чтобы мы даже задумались о расставании с ним", — цитирует свой источник с "Этихад" издание.