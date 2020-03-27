"Челси" готов пригласить Нойера на место Кепы

"Челси" заинтересован в приглашении первого номера "Баварии" и сборной Германии Мануэля Нойера.

По ходу этого сезона главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард потерял доверие к Кепе Аррисабалаге, который на время даже был переведен в запас из-за затяжного спада формы.



И хотя Лэмпард говорил, что на карьере Кепы в "Челси" рано ставить крест, предполагается, что грядущим летом лондонский клуб попытается найти покупателя на экс-голкипера "Атлетика".



Если "синим" удастся избавиться от Аррисабалаги, то свой взор, утверждает Bild, они обратят на Нойера, которому сегодня исполняется 34 и который никак не договорится с "Баварией" о новом контракте.



При этом от действующего контракта Мануэля остается всего один полный год. На "Стэмфорд Бридж" уверены, что опыт Нойера и его неподражаемый стиль игры стали бы большой находкой для команды и украшением для Премьер-Лиги.