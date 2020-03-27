"Челси" готов пригласить Нойера на место Кепы

Мануэль Нойер "Челси" заинтересован в приглашении первого номера "Баварии" и сборной Германии Мануэля Нойера.

По ходу этого сезона главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард потерял доверие к Кепе Аррисабалаге, который на время даже был переведен в запас из-за затяжного спада формы.

И хотя Лэмпард говорил, что на карьере Кепы в "Челси" рано ставить крест, предполагается, что грядущим летом лондонский клуб попытается найти покупателя на экс-голкипера "Атлетика".

Если "синим" удастся избавиться от Аррисабалаги, то свой взор, утверждает Bild, они обратят на Нойера, которому сегодня исполняется 34 и который никак не договорится с "Баварией" о новом контракте.

При этом от действующего контракта Мануэля остается всего один полный год. На "Стэмфорд Бридж" уверены, что опыт Нойера и его неподражаемый стиль игры стали бы большой находкой для команды и украшением для Премьер-Лиги.


Метки Бавария, Нойер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.03.2020 11:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 27.03.2020 12:12 # chelsea88
    Ё6 вашу мать, аристократы это Рединг, а пидopacы конченные это аснл и его болельщики!!11!

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  2. udaff 27.03.2020 11:31 # udaff
    Очень сомнительно выглядит возможность этого трансфера.

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  3. ganinilyha 27.03.2020 11:29 # ganinilyha
    Отъебитесь от Кепы уже

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  4. mixmaster 27.03.2020 11:21 # mixmaster
    любят челсидоры пенсионеров всяких, а еще "аристократами" себя мнят. аристократы - это рединг, ребятки.

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  5. chebrec 27.03.2020 11:12 # chebrec
    Ахахахахахахаха
    Охохохохохохох
    Ехехехехехехехе

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  6. jirrort 27.03.2020 11:12 # jirrort
    КОРОЛИ!!!

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