Финал Кубка Англии может состояться в сентябре или октябре
Розыгрыш Кубка Англии может завершиться проведением финала в сентябре или даже октябре.
Напомним, английский сезон был остановлен из-за пандемии коронавируса в тот момент, когда розыгрыш Кубка Англии достиг четвертьфинальной стадии.
Четвертьфинальные матчи должны были пройти еще в прошлый уикенд, тогда как полуфиналы были запланированы на 18-19 апреля, а финал — на 23 мая.
FA, под эгидой которой проводится Кубок Англии, как и Премьер-Лига с УЕФА, тоже хочет доиграть свой флагманский турнир, утверждают Daily Mirror и Daily Star.
Вместе с тем приоритет для клубов — доиграть оставшиеся матчи Премьер-Лиги, поэтому Кубку Англии придется подождать своей очереди.
Таким образом, Кубок Англии может возобновиться летом с проведением финала на "Уэмбли" в начале осени.
27.03.2020 10:00
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Можно вообще не проводить этот говно-турнир и отдать этот кубок МанСити
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