Финал Кубка Англии может состояться в сентябре или октябре

Розыгрыш Кубка Англии может завершиться проведением финала в сентябре или даже октябре.

Напомним, английский сезон был остановлен из-за пандемии коронавируса в тот момент, когда розыгрыш Кубка Англии достиг четвертьфинальной стадии.



Четвертьфинальные матчи должны были пройти еще в прошлый уикенд, тогда как полуфиналы были запланированы на 18-19 апреля, а финал — на 23 мая.



FA, под эгидой которой проводится Кубок Англии, как и Премьер-Лига с УЕФА, тоже хочет доиграть свой флагманский турнир, утверждают Daily Mirror и Daily Star.



Вместе с тем приоритет для клубов — доиграть оставшиеся матчи Премьер-Лиги, поэтому Кубку Англии придется подождать своей очереди.



Таким образом, Кубок Англии может возобновиться летом с проведением финала на "Уэмбли" в начале осени.