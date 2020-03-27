Финал Кубка Англии может состояться в сентябре или октябре

Кубок Англии Розыгрыш Кубка Англии может завершиться проведением финала в сентябре или даже октябре.

Напомним, английский сезон был остановлен из-за пандемии коронавируса в тот момент, когда розыгрыш Кубка Англии достиг четвертьфинальной стадии.

Четвертьфинальные матчи должны были пройти еще в прошлый уикенд, тогда как полуфиналы были запланированы на 18-19 апреля, а финал — на 23 мая.

FA, под эгидой которой проводится Кубок Англии, как и Премьер-Лига с УЕФА, тоже хочет доиграть свой флагманский турнир, утверждают Daily Mirror и Daily Star.

Вместе с тем приоритет для клубов — доиграть оставшиеся матчи Премьер-Лиги, поэтому Кубку Англии придется подождать своей очереди.

Таким образом, Кубок Англии может возобновиться летом с проведением финала на "Уэмбли" в начале осени.


Метки Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 27.03.2020 10:00

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  1. liverpool1892est 27.03.2020 10:33 # liverpool1892est
    Можно вообще не проводить этот говно-турнир и отдать этот кубок МанСити

    (ответить)

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