Игроки Премьер-Лиги готовы согласиться на понижение зарплаты

Футболисты клубов Премьер-Лиги, вероятно, согласятся на понижение зарплаты, дабы смягчить ущерб от пандемии коронавируса.

Из-за пандемии коронавируса английский футбольный сезон был остановлен до 30 апреля, и это еще не предел — как ожидается, на следующей неделе будет принято решение о продлении вынужденной паузы.



Эта пауза оборачивается большими финансовыми проблемами для футбольных клубов по всей Европе. В сложившейся ситуации игроки вынуждены в добровольно-принудительном порядке идти на понижение зарплаты.



К примеру, игроки многих клубов Бундеслиги уже согласились получать на 20 процентов меньше. "Бирмингем" из Чемпионшипа попросил своих футболистов пойти на 50-процентное понижение зарплаты, а в "Барселоне" оклады могут рухнуть на все 70 процентов.



Как сообщает The Guardian, в пятницу клубы Премьер-Лиги тоже обсудят этот вопрос с Ассоциацией профессиональных игроков, а затем продолжают диалог между собой во время запланированной на 3 апреля видеоконференции.



Вместе с тем у клубов Премьер-Лиги уже есть уверенность, что их игроки не будут бунтовать и примут понижение зарплаты как коллективную меру для стабилизации ситуации в условиях кризиса.