Игроки Премьер-Лиги готовы согласиться на понижение зарплаты
Футболисты клубов Премьер-Лиги, вероятно, согласятся на понижение зарплаты, дабы смягчить ущерб от пандемии коронавируса.
Из-за пандемии коронавируса английский футбольный сезон был остановлен до 30 апреля, и это еще не предел — как ожидается, на следующей неделе будет принято решение о продлении вынужденной паузы.
Эта пауза оборачивается большими финансовыми проблемами для футбольных клубов по всей Европе. В сложившейся ситуации игроки вынуждены в добровольно-принудительном порядке идти на понижение зарплаты.
К примеру, игроки многих клубов Бундеслиги уже согласились получать на 20 процентов меньше. "Бирмингем" из Чемпионшипа попросил своих футболистов пойти на 50-процентное понижение зарплаты, а в "Барселоне" оклады могут рухнуть на все 70 процентов.
Как сообщает The Guardian, в пятницу клубы Премьер-Лиги тоже обсудят этот вопрос с Ассоциацией профессиональных игроков, а затем продолжают диалог между собой во время запланированной на 3 апреля видеоконференции.
Вместе с тем у клубов Премьер-Лиги уже есть уверенность, что их игроки не будут бунтовать и примут понижение зарплаты как коллективную меру для стабилизации ситуации в условиях кризиса.
27.03.2020 09:00
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Весь это короновирус придумали коронониры. Во-первых чтоб ЛФК не стал чемпионом. Во-вторых, чтоб наконец-то официально попросить Озила снизить зарплату.
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Сезон не будет доигран, чемпиона не будет. Хотя верю все сердцем, что клубы доиграют все оставшиеся матчи.
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Давно пора урезать. И без КВ.
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