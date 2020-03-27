Агент не исключает переход Жезуса в "Ювентус"

Агент нападающего "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса заявил, что не исключает переход своего клиента в "Ювентус".

Будущие многих звезд "Сити" стало поводом для интенсивных спекуляций после того, как УЕФА на два года оставил "горожан" без Лиги Чемпионов.



С отъездом из Манчестера связывают Эмерика Лапорта, Кевина Де Брюйне Серхио Агуэро — а теперь и Жезуса, которого, к слову, недавно рекомендовал "Ювентусу" Тони.



Достоверно известно, что "Ювентус" интересовался Жезусом еще летом 2016, незадолго до перехода бразильского нападающего из "Палмейраса" в "Сити". И агент Джованни Бранчини, который и перевез Габриэля на "Этихад", допускает, что чемпионы Серии А вернутся за его клиентом.



"Мы говорим о замечательном игроке и замечательном клубе, поэтому все возможно".



"Я не ожидаю, что следующее трансферное окно будет слишком активным — клубы сосредоточатся на удержании имеющихся игроков. Однако экономические затруднения некоторых клубов могут обернуться трансферами, которые прежде казались немыслимыми".



"Думаю, он останется в "Сити" до тех пор, пока "Сити" хочет его, и до тех, пока команда хочет соответствовать определенному профилю".



"Я лишь могу предположить, что интерес или амбиции владельцев клуба снизятся, и тогда он будет продан. Но я не ожидаю этого, а он сам никогда не захочет уйти", — сообщил Бранчини Calciomercato.