"Тоттенхэм" узнал цену за Забитцера

"Тоттенхэму" придется заплатить минимум 45 миллионов фунтов, чтобы заполучить полузащитника "РБ Лейпциг" Марселя Забитцера.

Забитцер обратился на себя внимание главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо во время недавних матчей "РБ Лейпциг" против лондонской команды в 1/8 финала Лиги Чемпионов.



Марсель, забивший восемь голов в 25 матчах этого сезона Бундеслиги, оформил дубль против "Тоттенхэма" в ответной встрече в Лейпциге и теперь находится "возле вершины" в списке трансферных целей Моуриньо на лето, утверждает Bild.



Более того, "Тоттенхэм" уже навел справки насчет Забитцера и узнал, что "РБ Лейпциг" хочет за 26-летнего игрока сборной Австрии минимум 50 млн. евро (45 млн. фунтов).



Чтобы потянуть такого рода сумму Моуриньо может потребоваться продать кого-нибудь из имеющихся игроков — например, Танги Ндомбеле, интерес к которому приписывают "Барселоне".