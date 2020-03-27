Салах может пропустить четыре месяца следующего сезона

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах может пропустить аж четыре месяца следующего сезона.

Еще в январе было объявлено, что следующий Кубок Африки состоится в Камеруне не в июне-июле 2021, как планировалось изначально, а с 9 января по 6 февраля 2021.



Риск лишиться Мохамеда — вкупе с сенегальцем Садио Мане и гвинейцем Наби Кейта — посреди следующего сезона главный тренер "красных" Юрген Клопп назвал "катастрофой".



Однако это лишь половина проблемы. Долг перед родиной может заставить Салаха отправиться не только на Кубок Африки, но и на Олимпийские игры.



Олимпийский турнир в Токио был запланирован на июль-август грядущего лета, однако из-за пандемии коронвируса был отложен — предположительно на весну 2021.



Как сообщает The Sun, если 27-летний Салах примет участие в обоих международных турнирах, то пропустит до четырех месяцев сезона 2020/21. Эта ситуация может подтолкнуть Клоппа к выходу на трансферный рынок для покупки еще одного нападающего.