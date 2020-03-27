Артета призывает людей сидеть дома

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, как он изолировался от остальной семьи, когда подхватил коронавирус.

Напомним, сезон Премьер-Лиги был остановлен как раз после того, как тест Артеты на COVID-19 дал положительный результат. "Арсенал" закрыл свою тренировочную базу, а всех игроков отправил под домашний карантин.



Микель относительно легко перенес инфекцию и надеется, что его ситуация станет уроком для других людей, которые все еще могут предотвратить свою болезнь и болезнь своих близких.



"В плане симптомов это было обычное вирусное заболевание для меня. Три или четыре дня были немного сложными, потому что у меня слегка поднялась температура, появился сухой кашель и дискомфорт в груди. Но и только".



"Моя сложность была в том, что я живу с семьей, включая трех детей, и я переживал за них. Моя супруга и наша няня тоже переболели. Слава Богу, дети не подхватили инфекцию. Сейчас все мы в полном порядке".



"Я оборудовал себе помещение с ванной комнатой и находился там один два или три дня, но после второго дня у моей супруги тоже появились некоторые симптомы".



"Наверное, к моменту появления симптомов и положительного теста было уже слишком поздно, потому что мы были заразны для других людей. Так что мы не смогли предотвратить распространение вируса в своем доме".



"Мы лишь реагировали по ситуации, и именно поэтому я настаиваю, что сейчас люди должны пользоваться возможностью предотвратить многие вещи, оставаясь дома. Мы обязаны так поступить", — сообщил Артета официальному веб-сайту "Арсенала".