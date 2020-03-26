Хески уверен, что "Барселона" и "Реал" будут пытаться переманить Клоппа

Бывший нападающий "Ливерпуля" Эмиль Хески ожидает, что "Барселона" и "Реал" не оставят попыток переманить главного тренера "красных" Юргена Клоппа.

В период работы Клоппа "Ливерпуль" превратился в грозную силу на европейской и внутренней аренах. "Красные" выиграли Лигу Чемпионов в прошлом сезоне, а сейчас находятся на пороге титула Премьер-Лиги.



В то же время испанские гранды переживают не лучшие времена и очевидным образом нуждаются в перестройке. В прессе время от времени появляются слухи об интересе "Барселоны" или "Реала" к Клоппу, чем Хески никак не удивлен, но не ожидает, что Юрген бросит "Ливерпуль".



"Всегда существует опасность, что Клопп может уйти в клуб вроде "Реала" или "Барселоны". Но я не думаю, что Клопп завершил тот проект, который он начал в "Ливерпуле".



"Они переезжают на новую тренировочную базу, они выходят на новый уровень восприятия их бренда как футбольного клуба в международном масштабе".



"Клопп по-настоящему заставил с ними считаться. Однако я думаю, Клопп по-прежнему чувствует, что еще многое должен сделать. Поэтому я не думаю, что фанаты будут чересчур переживать насчет ухода Клоппа", — цитирует Хески Daily Mail.