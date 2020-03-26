Педро взял свои слова назад насчет ухода из "Челси"

Вингер "Челси" Педро взял свои слова назад насчет того, что он покинет "Стэмфорд Бридж" в конце сезона.

Накануне 32-летний вингер сообщил испанской прессе, что он "прекращает" свой контракт с лондонским клубом.



В интервью официальному веб-сайту "Челси" сегодня Педро дал понять, что его слова неправильно перевели, и испанец даже допускает, что продлит свое пребывание на "Стэмфорд Бридж".



"Как многие знают, мой контракт истекает в мае, но я пока не разговаривал с клубом о том, будет он продлен и продолжу ли я выступать здесь".



"Я видел много сообщений от фанатов "Челси", которые прощались со мной и благодарили за проведенное здесь время. Я это ценю, но хотел бы сказать всем фанатам, что, хотя мой действующий контракт близок к завершению, мне еще предстоит поговорить с клубом".



"Я не знаю, продолжу я играть здесь или нет. Нам еще предстоит этот разговор. Но у меня нет договоренностей ни с каким другим клубом. Я принадлежу "Челси". У меня есть контракт. Мое желание заключается в том, чтобы остаться здесь, но мы не знаем, как все сложится. Я должен поговорить с клубом, а там станет видно", — сообщил Педро.