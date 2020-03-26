Сезон 2019/20 не будет возобновлен 30 апреля

Мяч Английский футбольный сезон не будет возобновлен 30 апреля.

Напомним, неделю назад было принято решение продлить вынужденную паузу до 30 апреля в связи с пандемией коронавируса.

Однако сейчас Daily Mail в эксклюзивном материале сообщает, что пауза будет еще раз продлена. Клубам Футбольной Лиги было сказано, что начать играть матчи в конце апреля не представляется возможным по причине всенародного карантина, на котором находится вся Великобритания.

Переговоры между представителями футбольных организаций и клубами продолжается, и ожидается, что на следующей неделе будет объявлена новая ориентировочная дата возобновления сезона 2019/20 в Премьер-Лиге и Футбольной Лиге.


Метки Премьер-Лига, Футбольная Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2020 21:00

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  1. yamateh 26.03.2020 21:12 # yamateh
    ЛФК должны выделить круглую сумму на борьбу с коронавирусом.

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  2. bezviz 26.03.2020 21:11 # bezviz
    Лежать + сосать!!!!

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  3. chelseafanmd 26.03.2020 21:04 # chelseafanmd
    да что там пересматривать пока все в карантине? Если в начале мая карантин снимут еще успеют доиграть а если нет то анулируют.

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