Сезон 2019/20 не будет возобновлен 30 апреля
Английский футбольный сезон не будет возобновлен 30 апреля.
Напомним, неделю назад было принято решение продлить вынужденную паузу до 30 апреля в связи с пандемией коронавируса.
Однако сейчас Daily Mail в эксклюзивном материале сообщает, что пауза будет еще раз продлена. Клубам Футбольной Лиги было сказано, что начать играть матчи в конце апреля не представляется возможным по причине всенародного карантина, на котором находится вся Великобритания.
Переговоры между представителями футбольных организаций и клубами продолжается, и ожидается, что на следующей неделе будет объявлена новая ориентировочная дата возобновления сезона 2019/20 в Премьер-Лиге и Футбольной Лиге.
26.03.2020 21:00
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ЛФК должны выделить круглую сумму на борьбу с коронавирусом.
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Лежать + сосать!!!!
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да что там пересматривать пока все в карантине? Если в начале мая карантин снимут еще успеют доиграть а если нет то анулируют.
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