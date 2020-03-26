Сезон 2019/20 не будет возобновлен 30 апреля

Английский футбольный сезон не будет возобновлен 30 апреля.

Напомним, неделю назад было принято решение продлить вынужденную паузу до 30 апреля в связи с пандемией коронавируса.



Однако сейчас Daily Mail в эксклюзивном материале сообщает, что пауза будет еще раз продлена. Клубам Футбольной Лиги было сказано, что начать играть матчи в конце апреля не представляется возможным по причине всенародного карантина, на котором находится вся Великобритания.



Переговоры между представителями футбольных организаций и клубами продолжается, и ожидается, что на следующей неделе будет объявлена новая ориентировочная дата возобновления сезона 2019/20 в Премьер-Лиге и Футбольной Лиге.