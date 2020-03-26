"Юнайтед" рискует снова упустить Холанда

"Манчестер Юнайтед" рискует во второй раз упустить нападающего Эрлинге Бреута Холанда, купить которого по окончании сезона хочет "Реал".

Напомним, Холанд шокировал "красных дьяволов" в январе, отвергнув их интерес и сменив "Ред Булл" на дортмундскую "Боруссию". В своих первых 11 матчах за немецкий клуб 19-летний норвежец забил 12 голов.



Холанд посчитал, что Дортмунд станет идеальным следующим шагом в его карьере, однако своей игрой юный нападающий показал, что уже сейчас способен на большее.



Как утверждает Evening Standard, блестящая игра Холанда не осталась без внимания со стороны "Реала", который внес норвежца в список своих трансферных целей на грядущее лето.



"Юнайтед" по-прежнему заинтересован в Холанде, но теперь получил серьезного конкурента в лице "Реала", который до сих пор не восполнил потерю Криштиану Роналду, а также страдает от плохой формы Луки Йовича и Карима Бензема.



По неподтвержденным данным, отступные Холанда по контракту с "Боруссией" составляют около 50 млн. фунтов.