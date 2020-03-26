У игрока "Брайтона" обнаружен коронавирус

Исполнительный директор "Брайтона" Пол Барбер подтвердил, что у неназванного игрока его команды был диагностирован коронавирус.

В данный момент тренировочные базы всех 20 клубов Премьер-Лиги закрыты, а игроки находятся по домам в самоизоляции.



Несмотря на карантин, "чайки" решили, что все игроки с плохим самочувствием должны пройти тест на COVID-19, и результат одного из футболистов команды Грэма Поттера оказался положительным.



"Мы провели тесты для троих игроков, и у одного из них тест дал положительный результат. Это не так, что мы тестируем всех подряд — только тех, у кого появились симптомы".



"Мы получили результат только сегодня. Жаль, что так вышло, но этот игрок в порядке и получает необходимое лечение", — цитирует Барбера Sky Sports.



Добавим, что до сих пор единственный подтвержденный случай заболевания COVID-19 среди игроков Премьер-Лиги был связан с вингером "Челси" Каллумом Хадсон-Одои, который, если верить лондонскому клубу, уже полностью выздоровел.