Коутиньо, вероятно, будет арендован одним из клубов Премьер-Лиги

"Барселона" собирается отправить полузащитника Филиппе Коутиньо в аренду на следующий сезон, вероятнее всего — в Премьер-Лигу.

Как известно, этот сезон Коутиньо проводит в аренде в "Баварии", забив девять голов и отдав восемь результативных передач в 32 матчах. Однако Филиппе не оправдывает тех больших ожиданий, которые на него возлагали, и в Мюнхене не задержится.



Изначально приоритетом для "Барселоны" на грядущее лето была продажа Коутиньо. Каталонский клуб надеялся продать Филиппе хотя бы за 72 миллиона фунтов — почти вдвое дешевле, чем купил у "Ливерпуля" в январе 2018.



Однако никто из заинтересованных в Коутиньо клубов оказался не готов взять на себя такие такие траты вкупе со внушительным контрактом 27-летнего игрока сборной Бразилии.



Как сообщает Marca, теперь "Барселона" собирается снова отправить Коутиньо в аренду в надежде, что Филиппе удастся реабилитировать свою карьеру и восстановить свою трансферную стоимостью.



Также утверждается, что заполучить экс-игрока "Интера" на временной жаждут "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Тоттенхэм".