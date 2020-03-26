Коутиньо, вероятно, будет арендован одним из клубов Премьер-Лиги

Филиппе Коутиньо "Барселона" собирается отправить полузащитника Филиппе Коутиньо в аренду на следующий сезон, вероятнее всего — в Премьер-Лигу.

Как известно, этот сезон Коутиньо проводит в аренде в "Баварии", забив девять голов и отдав восемь результативных передач в 32 матчах. Однако Филиппе не оправдывает тех больших ожиданий, которые на него возлагали, и в Мюнхене не задержится.

Изначально приоритетом для "Барселоны" на грядущее лето была продажа Коутиньо. Каталонский клуб надеялся продать Филиппе хотя бы за 72 миллиона фунтов — почти вдвое дешевле, чем купил у "Ливерпуля" в январе 2018.

Однако никто из заинтересованных в Коутиньо клубов оказался не готов взять на себя такие такие траты вкупе со внушительным контрактом 27-летнего игрока сборной Бразилии.

Как сообщает Marca, теперь "Барселона" собирается снова отправить Коутиньо в аренду в надежде, что Филиппе удастся реабилитировать свою карьеру и восстановить свою трансферную стоимостью.

Также утверждается, что заполучить экс-игрока "Интера" на временной жаждут "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Тоттенхэм".


Метки Бавария, Барселона, Коутиньо, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2020 18:00

Количество просмотров Просмотров: 848

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  1. gerrard08 26.03.2020 18:44 # gerrard08
    Пстц этого бразила колбасит. Совсем по рукам пошел.

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  2. mrjingles 26.03.2020 18:32 # mrjingles
    Пустили Фильку по кругу значит

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  3. bes-ter 26.03.2020 18:02 # bes-ter
    Чего бы Ливеру в аренду не взять... знатная многоходовочка получится

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