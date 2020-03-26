"Эвертон" сделал предложение о покупке Габриэля

"Эвертон" является одним из четырех клубов, которые сделали свои предложения о покупке центрального защитника "Лилля" Габриэля.

Главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти воздержался от покупок в январе, решив поберечь деньги на летнее окно, а вызванная пандемией коронавируса пауза дала мерсисайдскому клубу возможность ускорить реализацию своих трансферных планов.



Одним из приоритетов для Анчелотти является приглашение центрального защитника, и своей целью номер один по укреплению этой позиции "Эвертон" избрал оцениваемого в 30 миллионов фунтов Габриэля.



Как сообщает Sky Sports, свои предложения по 22-летнему бразильцу также направили другой неназванный клуб из Англии и два представителя итальянского футбола.



Все четыре предложения были приняты "Лиллем", и ожидается, что в ближайшие 10 дней защитник примет решение, в каком клубе он продолжит свою карьеру.