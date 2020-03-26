"Арсенал" интересуется Карлосом Солером

"Арсенал" заинтересован в приобретении полузащитника "Валенсии" Карлоса Солера.

По информации Sky Sports, за интересом "канониров" к Солеру стоит их главный тренер Микель Артета, который является большим поклонником таланта своего соотечественника.



Солер является ключевым игроком "Валенсии" уже несколько сезонов, проведя 105 матчей в Ла Лиге, 11 в Лиге Чемпионов и забив 17 голов во всех турнирах.



Испанский полузащитник лишь в декабре заключил с "Валенсией" новый контракт до 2023 года, поэтому будет стоить недешево. К счастью для "Арсенала", "летучие мыши" испытывают серьезные финансовые проблемы и до конца июня должны изыскать более 36 миллионов фунтов с помощью продажи игроков.



Добавим, что формально трансферное окно в Британии открывается 10 июня, однако его сроки могут быть скорректированы из-за пандемии коронавируса.