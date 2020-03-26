Игало предлагают вернуться в Китай за 400 тыс. фунтов в неделю

Одион Игало "Шанхай Шеньхуа" пытается уговорить нападающего Одиона Игало вернуться в Китай ради зарплаты в 400 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" подписал Игало в заключительные минуты зимнего трансферного окна, заключив арендное соглашение с "Шанхай Шеньхуа" до 31 мая.

30-летний нигериец забил четыре гола в восьми первых матчах за новый клуб и без устали твердит, что переход в "Юнайтед" стал исполнением его детской мечты. Это дало повод "красным дьяволам" задуматься если не о выкупе Одиона, то хотя бы о продлении его аренды до конца сезона.

Вместе с тем "Юнайтед" субсидирует менее половины от текущей зарплаты Игало — 130 из 300 тыс. фунтов в неделю. Если Одион все же останется на "Олд Траффорд" и получит постоянный контракт, ему придется согласиться на значительное понижение оклада.

В этой ситуации, утверждает Sky Sports, "Шанхай Шеньхуа" сделал ход конем и предложил Игало продлить его контракт на два года — до декабря 2024 — с повышением зарплаты до 400 тыс. фунтов в неделю. Теперь Одион должен сделать сложный выбор между деньгами и мечтой.


Метки Игало, контракты, Манчестер Юнайтед, Шанхай Шеньхуа

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2020 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1045

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. butch 26.03.2020 15:57 # butch
    30 лет, что тут думать?

    (ответить)

  2. udaff 26.03.2020 15:52 # udaff
    Нихуя себе у чувака под занавес карьеры попёрло.

    (ответить)

  3. vyrentz 26.03.2020 15:40 # vyrentz
    Лингааааард наше фсё!

    (ответить)

  4. sausage 26.03.2020 15:13 # sausage
    Вот искусители пиздоглазые, ничего святого.

    (ответить)

  5. xah 26.03.2020 15:10 # xah
    Я бы выбрал деньги.

    130 против 400 тысяч фунтов. Раз живем, стареем, болеем

    (ответить)

  6. ilovemanutd 26.03.2020 15:04 # ilovemanutd
    Мечта уже сбылась. 400 тысяч фунтов в неделю круче

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: