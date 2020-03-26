Игало предлагают вернуться в Китай за 400 тыс. фунтов в неделю

"Шанхай Шеньхуа" пытается уговорить нападающего Одиона Игало вернуться в Китай ради зарплаты в 400 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" подписал Игало в заключительные минуты зимнего трансферного окна, заключив арендное соглашение с "Шанхай Шеньхуа" до 31 мая.



30-летний нигериец забил четыре гола в восьми первых матчах за новый клуб и без устали твердит, что переход в "Юнайтед" стал исполнением его детской мечты. Это дало повод "красным дьяволам" задуматься если не о выкупе Одиона, то хотя бы о продлении его аренды до конца сезона.



Вместе с тем "Юнайтед" субсидирует менее половины от текущей зарплаты Игало — 130 из 300 тыс. фунтов в неделю. Если Одион все же останется на "Олд Траффорд" и получит постоянный контракт, ему придется согласиться на значительное понижение оклада.



В этой ситуации, утверждает Sky Sports, "Шанхай Шеньхуа" сделал ход конем и предложил Игало продлить его контракт на два года — до декабря 2024 — с повышением зарплаты до 400 тыс. фунтов в неделю. Теперь Одион должен сделать сложный выбор между деньгами и мечтой.