"Барселона" нацелилась на Танги Ндомбеле

Полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле попал в список трансферных целей "Барселоны" на грядущее лето.

Прошлым летом "шпоры" обновили свой трансферный рекорд, заплатив "Лиону" 65 миллионов фунтов за Ндомбеле. Уже тогда ходили слухи, что Танги также был интересен "Барселоне", которая имеет большие связи на французском рынке игроков.



Дебютный сезон Ндомбеле в Англии постепенно превратился из плохого в ужасный. Танги не только себя не проявил, раз за разом оказываясь в лазарете, но и ранее в марте навлек на себя критику главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо.



Однако в провальном сезоне Ндомбеле и разладе в отношениях с Моуриньо "Барселона" увидела возможность заполучить талантливого игрока по выгодной цене. Об это сообщает на своей титульной странице каталонская газета Mundo Deportivo в четверг.



"Барса" в поисках мышц" — под таким заголовком газета преподносит материал об интересе клуба с "Ноу Камп" к Ндомбеле, подчеркивая, что сам 23-летний француз заинтересован в смене обстановки.



С помощью "полузащитника своей мечты" Ндомбеле "Барселона" надеется заменить возрастных Ивана Ракитича и Артуро Видаля. Вообще, каталонский клуб планирует значительно обновить и омолодить свой состав грядущим летом, также нацелившись на Лаутаро Мартинеса и Неймара.