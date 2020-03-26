Тренер вратарей "Ливерпуля" объяснил, почему Алиссон так хорош

Тренер вратарей "Ливерпуля" Джон Ахтерберг объяснил, что делает Алиссона одним их лучших голкиперов в мире.

Прибыв на "Энфилд" из "Ромы" летом 2018, Алиссон быстро лишился звания самого дорогого голкипера в мире, но до сих пор доказывает, почему является одним из лучших, если не лучшим в своем деле.



В 79 матчах за мерсисайский клуб 27-летний бразилец пропустил лишь 47 голов, сохранив свои ворота на замке 39 раз. Успехи своего подопечного Ахтерберг связывает с набором качеств.



"Одно из его лучших качеств заключается в том, что он сохраняет спокойствие в моменты высокого напряжения и заставляет свои решения казаться естественными и легкими, хотя они не являются легкими".



"Конечно, порой голкипер реагирует инстинктивно. На принятие решения может уйти доля секунды, но самая важная вещь в том, чтобы ты был резок в своем мышлении и не терял время, определяя, можешь ли ты добраться до мяча первым".



"Если это ситуация 50 на 50 или 60 на 40, достаточно ли я быстр, чтобы выиграть мяч? Тебе требуется не только быстро мыслить, но и обладать мастерством, и у него есть эта скорость и эта реакция. В данный момент его игра — это комбинация всего".



"Он является голкипером, который не знает страха — если он делает что-то, он до конца придерживается своего решения. У себя в голове он знает, что нужно делать, и он не колеблется. Он не знает страха, читает игру и решает — он прирожденный голкипер", — цитирует Ахтерберга Evening Standard.