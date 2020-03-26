Моуриньо готов поспорить с МЮ за Година
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо готов составить конкуренцию своему бывшему клубу "Манчестер Юнайтед" в борьбе за защитника Диего Година.
Годин присоединился к "Интеру" лишь прошлым летом как свободный агент, однако основным игроком команды Антонио Конте стать не смог, приняв участие в 16 из 25 матчей в Серии А.
Ожидается, что грядущим летом "Интер" отпустит Година безо всякой компенсации. Интерес к 34-летнему уругвайцу уже возобновил "Юнайтед".
Именно Моуриньо в свое время пытался заманить Година на "Олд Траффорд", однако Диего отверг интерес "красных дьяволов" и заключил новый контракт с "Атлетико".
Как сообщает Daily Mirror, Моуриньо убежден, что опыт Година пригодится и его новой команде — особенно в свете вероятного ухода Яна Вертонгена, чей контракт истекает в конце сезона.
26.03.2020 11:00
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Последние комментарии:
Какая-то левая инфа, совершенно лишённая смысла.
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Он особо и не нужен в МЮ
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как опытного ветерана для воспитания молодежи и под кубки - разве что.
а так, новые защи Шпорам нужны, да.
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Да пускай забирает!
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