Абрахэм не требовал от "Челси" 180 тыс. фунтов в неделю

Тэмми Абрахэм Вопреки появившимся в прессе слухам, нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм не требовал от своего клуба зарплату в 180 тысяч фунтов в неделю.

В этом сезоне, пользуясь абсолютной поддержкой главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда, 22-летний Абрахэм утвердился основным нападающим команды и забил 15 голов.

Изменившийся статус Тэмми в команде, а также тот факт, что от его действующего контракта остается только два полных года, заставили "Челси" инициировать переговоры с игроком сборной Англии о новом контракте.

Ранее в этом сезоне таблоиды даже сообщали, что Абрахэм отклонил предложение своего клуба и потребовал зарплату в 180 тыс. фунтов в неделю.

Такого рода зарплата сделала бы Абрахэма самым высокооплачиваемым игроком "Челси", однако сейчас The Telegraph утверждает, что Тэмми не выдвигал соответствующих требований.

"Наконец-то, хорошие новости", — написал Абрахэм в твиттере к одному из фанатских сообщений с упоминанием этой новости, подтверждая информацию The Telegraph.


Метки Абрахэм, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2020 10:00

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  1. staryi-eblan 26.03.2020 10:08 # staryi-eblan
    В этом сезоне, пользуясь абсолютной поддержкой главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда, 22-летний Абрахэм утвердился основным нападающим команды и забил два гола.

    Михайло, вы под шарфом?

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  2. dallaslp 26.03.2020 10:05 # dallaslp
    естественно, ведь переговоры ведут агенты, которые и высказывают желания игрока

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  3. gavriil 26.03.2020 10:03 # gavriil
    Он требовал 220. Жадная шестидырая скотина!

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  4. chebrec 26.03.2020 10:02 # chebrec
    В погоне за гудзоном

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