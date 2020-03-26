Абрахэм не требовал от "Челси" 180 тыс. фунтов в неделю

Вопреки появившимся в прессе слухам, нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм не требовал от своего клуба зарплату в 180 тысяч фунтов в неделю.

В этом сезоне, пользуясь абсолютной поддержкой главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда, 22-летний Абрахэм утвердился основным нападающим команды и забил 15 голов.



Изменившийся статус Тэмми в команде, а также тот факт, что от его действующего контракта остается только два полных года, заставили "Челси" инициировать переговоры с игроком сборной Англии о новом контракте.



Ранее в этом сезоне таблоиды даже сообщали, что Абрахэм отклонил предложение своего клуба и потребовал зарплату в 180 тыс. фунтов в неделю.



Такого рода зарплата сделала бы Абрахэма самым высокооплачиваемым игроком "Челси", однако сейчас The Telegraph утверждает, что Тэмми не выдвигал соответствующих требований.



"Наконец-то, хорошие новости", — написал Абрахэм в твиттере к одному из фанатских сообщений с упоминанием этой новости, подтверждая информацию The Telegraph.