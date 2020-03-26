Мхитарян: "Я предпочитаю футбол "Ромы"

Генрих Мхитарян Плеймейкер Генрих Мхитарян намекнул, что не собирается возвращаться из "Ромы" в "Арсенал" после истечения своей аренды.

Не найдя своего места в планах Унаи Эмери, предшественника Микеля Артеты на посту главного тренера "канониров", на старте этого сезона Мхитарян отправился за практикой в Рим.

Адаптация к итальянскому футбола не была быстрой или легкой, однако постепенно 31-летний армянин превратился в важного игрока "Ромы", забив шесть голов и отдав три результативные передачи при восьми выходах в старте в рамках Серии А. Теперь Генрих чувствует, что нашел свое место.

"Когда я был в "Арсенале", тренер просил от меня другие вещи. Здесь же другие ожидания в отношении меня".

"Философия Эмери была другой, нежели у Пауло Фонсеки, и здесь я чувствую себя гораздо лучше, потому что мы играем в более классный футбол, который мне подходит, как я думаю".

"Я предпочитаю футбол Фонсеки, потому что мы играем в очень атакующей манере, мы постоянно стремимся держать мяч, и мне нравится такого рода игра".

"В данный момент я не могу ничего сказать насчет своего будущего, потому что сезон был остановлен, и мы не знаем, когда снова будем играть и что случится летом".

"Футбол так переменчив. В один день ты здесь, в другой ты там. Никогда не знаешь, что может случиться с тобой, пока это не случилось на самом деле", — сообщил Мхитарян The Times.


Метки Арсенал, Мхитарян, Рома

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2020 09:00

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  1. killing-cannon 26.03.2020 10:45 # killing-cannon
    Тупой армяша, Эмери уже полгода как не главный тренер

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  2. chebrec 26.03.2020 10:04 # chebrec
    Раньше бы сказали что выбрал этот клуб из за сексуального футбола

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  3. mixmaster 26.03.2020 10:04 # mixmaster
    как пишут в твиттОрах - у эмери руки в крови с таким антифутболом

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