Мхитарян: "Я предпочитаю футбол "Ромы"

Плеймейкер Генрих Мхитарян намекнул, что не собирается возвращаться из "Ромы" в "Арсенал" после истечения своей аренды.

Не найдя своего места в планах Унаи Эмери, предшественника Микеля Артеты на посту главного тренера "канониров", на старте этого сезона Мхитарян отправился за практикой в Рим.



Адаптация к итальянскому футбола не была быстрой или легкой, однако постепенно 31-летний армянин превратился в важного игрока "Ромы", забив шесть голов и отдав три результативные передачи при восьми выходах в старте в рамках Серии А. Теперь Генрих чувствует, что нашел свое место.



"Когда я был в "Арсенале", тренер просил от меня другие вещи. Здесь же другие ожидания в отношении меня".



"Философия Эмери была другой, нежели у Пауло Фонсеки, и здесь я чувствую себя гораздо лучше, потому что мы играем в более классный футбол, который мне подходит, как я думаю".



"Я предпочитаю футбол Фонсеки, потому что мы играем в очень атакующей манере, мы постоянно стремимся держать мяч, и мне нравится такого рода игра".



"В данный момент я не могу ничего сказать насчет своего будущего, потому что сезон был остановлен, и мы не знаем, когда снова будем играть и что случится летом".



"Футбол так переменчив. В один день ты здесь, в другой ты там. Никогда не знаешь, что может случиться с тобой, пока это не случилось на самом деле", — сообщил Мхитарян The Times.