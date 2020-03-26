Команды-сюрпризы эпохи Премьер-Лиги

"Шеффилд Юнайтед" в этом сезоне — свежий пример команды, которая существенно превзошла ожидания на уровне Премьер-Лиги. Однако "клинкам" еще нужно завершить кампанию, а пока этого не произошло, можно вспомнить о других командах-сюрпризах в истории элитного дивизиона.

"Шеффилд" — это не чемпионский "Лестер", но в современном футболе перебирать сенсациями не стоит. Премьер-Лига с ее ярко выраженными грандами этому не способствует, и потому каждый случай — историческое исключение.



О "Лестере" хорошо известно, равно как и о "Блэкберне", который (при солидной финансовой поддержке) сумел стать чемпионом до того, как в Англии окончательно сформировался пул "избранных". Предлагаем вспомнить еще несколько команд, которые в свое время превосходили ожидания — и оказывались там, где их никто не ожидал увидеть.



"Норвич Сити" (1992/93, третье место)



В последний до образования Премьер-Лиги сезон "Норвич" выиграл всего восемь матчей и финишировал 18-м, все-таки избежав вылета. Клуб покинул менеджер Дейв Стринг, а лучший бомбардир Роберт Флек был продан в "Челси". На фоне всех своих проблем руководство также разочаровало болельщиков назначением главным тренером наставника молодежной команды Майка Уокера. Во время предсезонки "Норвич" не выиграл ни одного матча, и эксперты назвали "канарек" главным претендентом на вылет.



Команда Уокера начинала на поле "Арсенала", наоборот считавшегося фаворитом на первый титул Премьер-Лиги. По дороге на матч команда застряла в лондонской пробке и вошла в игру почти без полноценной разминки. Первый тайм был проигран 2:0 — и казалось, что "Норвич" еще неплохо отделался. В перерыве футболисты надеялись сохранить поражение в два мяча, а Уокер устроил им разнос. И заодно выпустил на поле купленного у "Манчестер Юнайтед" Марка Робинса. По итогу, "Норвич", сам не понимая причин, забил в ворота "Арсенала" четыре мяча и выиграл встречу. На счету Робинса была два гола.



После матча "Норвич" снова стоял в пробке, но теперь в праздничном настроении. Полузащитник Джереми Госс в тот вечер встретил свою будущую жену, а команда получила психологический заряд на весь сезон. Под "старомодным" (так говорили игроки) руководством Уокера "Норвич" проиграл только один из стартовых 10 матчей. Нестабильность во второй части сезона привела к "канареек" к негативной разнице мячей и финишу на третьем месте, которое команда добыла только в последнем туре. Но это была квалификация в Кубок УЕФА, а также самая высокая позиция в истории клуба.



В команде Уокера блистал не только Робинс, но также Дэвид Филлипс, Иау Крук, Марк Боуэн, Иан Калверхауз, голкипер Брайан Ганн, а также совсем юный Крис Саттон, который позже станет чемпионом в "Блэкберне". В следующем сезоне "канарейки" заняли девятое место, но руководство клуба беспечно отпускало своих лучших игроков, и эта ситуация также довела до ухода Майка Уокера. Его дальнейшая тренерская карьера успешной не была. Период наставника в "Эвертоне" вышел провальным, но по крайней мере, именно он взял в аренду у "Рейнджерс" самого Данкана Фергюсона. У "Норвича" еще один момент славы случился в следующем сезоне, когда команда одержала свою легендарную победу в Мюнхене над "Баварией".



"Ноттингем Форест" (1994/95, третье место)



Мартина О'Нила обычно называют наиболее успешным последователем Брайана Клафа среди игроков, работавших с менеджером в "Ноттингем Форест". Но в середине девяностых другой экс-игрок Клафа, Франк Кларк, был близок к буквальному повторению достижения мастера. Спустя 17 лет после своего чемпионства "Ноттингем Форест" пошел по тому же пути — повышение в классе и мгновенная заявка на титул.



Брайан Клаф завершил карьеру во главе команды в 93-м году — как раз тогда, когда "Форест" покинул Премьер-Лигу. Одновременно с ним ушли Рой Кин и сын тренера Найджел Клаф. Ничто не гарантировало "Форест" даже возвращения в элиту, не говоря уже об успехах времен дуэта Клаф-Тэйлор. Но, по крайней мере, клуб обратился к человеку, хорошо знавшему тот период: бывшему левому защитнику команды Фрэнку Кларку, восемь лет поработавшему в "Лейтон Ориент".



Кларк мгновенно вывел "Форест" в высший дивизион, заняв второе место. Очень помогли трансферы защитника Колина Купера и молодого форварда Стэна Коллимора. Игроком Года стал приобретенный у "Норвича" Дэвид Филлис. Первый сезон после возвращения в Премьер-Лигу "Форест" открыл 11 матчами без поражений.



23-летний Коллимор, купленный у "Саутенда", был звездой той команды. "Ноттингем" играл в атакующей манере, и форвард забил в чемпионате 22 гола. Партнером Стэна в атаке стал голландец Брайан Рой, которого Кларк очень удачно подписал летом 94-го. В защите блистал капитан Стюарт Пирс (он также хорошо забивал). Еще одним иностранным героем, купленным менеджером, стал норвежский центрхав Ларс Бохинен. Иан Воан и Стив Стоун играли на флангах и были ключевыми исполнителями "Форест".



У команды был непростой период осенью. С конца октября до начала декабря "Ноттингем" не выиграл ни одного матча. Борьба за титул предстояла "Блэкберну" и "Манчестер Юнайтед", но команда Кларка все равно мощно завершила сезон, не проиграв в 13 последних встречах. Это позволило ей финишировать на третьем месте в таблице и пробиться в Кубок УЕФА. Там "Ноттингем" дошел до четвертьфинала, что было лучшим еврокубковым результатом для англичан в том сезоне.



Уход Коллимора в "Ливерпуль" был одним из факторов спада команды, которая прыгнула выше головы. В 96-м "Форест" финишировал в середине таблицы, а в следующем году команда вылетела обратно во второй дивизион — уже после ухода Кларка. Сам Фрэнк не тренировал с 98-го года, проведя чуть больше года во главе "Манчестер Сити", вылетевшего из элиты. Ни один новичок Премьер-Лиги после "Ноттингем Форест" сезона 94/95 не занимал такую же высокую позицию.



"Ипсвич Таун" (2000/01, пятое место)



Ближе всех спустя шесть лет подобрался "Ипсвич". Во главе "трактористов" также был бывший игрок клуба, правый защитник Джордж Берли. Как и Кларк, он имел отношение к одному из самых успешных периодов в истории своего клуба. Под руководством Бобби Робсона "трактористы" дважды занимали второе место в чемпионате, выигрывали Кубок Англии и Кубок УЕФА.



Эти дни были далеко позади, когда в 94-м Берли, подходившего к завершению карьеры, позвали на пост играющего менеджера "Ипсвича". Команда пыталась сохранить место в Премьер-Лиге, но молодой тренер Берли ей не помог. На поле шотландец уже не выходил, но в итоге добавил к 12 игровым годам на "Портман Роуд" еще восемь лет в роли менеджера. И несомненные успехи.



В отличие от "Форест", путь "Ипсвича" назад был длительным. Команда трижды выходила в плей-офф первого дивизиона, и только с четвертой попытки добилась успеха. Берли всегда работал с очень ограниченным бюджетом и справлялся с потерей ведущих игроков — так, за год до "промоушна" "Ипсвич" покинул молодой полузащитник Кирон Дайер. Но в этих условиях шотландцу удалось сформировать полноценную команду с точки зрения психологии и организации игры.



"Я бы с радостью принял четвертое место с конца", — вспоминал после Берли. "Ипсвич" не инвестировал в состав почти ничего. Херман Хрейдарссон из "Уимблдона" был единственным "большим" подписанием "трактористов" после выхода в элиту. "Ипсвич" отправляли обратно в первый дивизион, но их просто не знали.



Так, нападающему Маркусу Стюарту было уже 28, и ни он никогда не играл на уровне Премьер-Лиги. "Ипсвич" приобрел его у конкурентов из "Хаддерсфилда" весной, он помог команде пробиться высший дивизион, но по-настоящему заявил о себе уже там. Стюарт забил в том сезоне 19 голов и стал вторым бомбардиром чемпионата.



Берли также следовал традициям Робсона в вопросе продвижения клубной молодежи. В воротах был воспитанник "Ипсвича" Ричард Райт, которого после сезона 2000/01 позвал к себе "Арсенал". Настоящим открытием кампании в Премьер-Лиге стал 19-летний защитник Тайтус Брамбл.



"Ипсвич" начал с одной победы в пяти матчах, но затем набрал ход, который позволил ему большую часть сезона провести в первой четверке. "Ипсвич" играл в агрессивный футбол: команда компенсировала недостаток индивидуального класса энтузиазмом и хорошей организацией. Победы на поле "Лидса" и "Ливерпуля" — часть клубного фольклора.



В последнем туре "Ипсвич" еще сохранял шанс пробиться в Лигу Чемпионов, но команда осталась пятой и пробилась в Кубок УЕФА. Берли получил награду лучшему менеджеру сезона. У клуба наконец появилась деньги на трансферы, но от этого было больше вреда. "Мы потеряли некоторых игроков. Например, Ричарда Райта, уже выступавшего за сборную", — вспоминал Берли. — "Мы играли на максимуме сезоном ранее. Ты пытаешься усилить команду, расширить состав. Но в этом, наверное, была моя ошибка. Пять-шесть лет строилась команда, которая потом изменилась".



"Ипсвич" на второй год в элите финишировал 18-м и вылетел. Приятные моменты были: например, домашняя победа над "Интером" в Кубке УЕФА. Дебютировал еще один яркий воспитанник клуба — нападающий Даррен Бент. Правда, на уровень элиты сам Бент вернулся уже в составе "Чарльтона" несколько лет спустя. Для "Ипсвича" сезон 2001/02 остается последним в Премьер-Лиге.



После вылета в первый дивизион "трактористы" стартовали настолько плохо, что Берли уже осенью покинул клуб по обоюдному согласию. Ни одна команда после "Ипсвича" не финишировала на пятом месте сразу после выхода в Премьер-Лигу.



У "Шеффилд Юнайтед" такой шанс, возможно, еще остается.



Иван Громиков специально для FAPL.ru