Фердинанд: "Роббен отказал МЮ из-за запаха тренировочной базы"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал нелепую причину, почему в свое время вингер Арьен Роббен отказал "красным дьяволам" и перешел в "Челси".
Роббен, завершивший игровую карьеру в прошлом году, отыграл три сезона за "Челси", в течение этого периода завоевав два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и два Кубка Лиги.
Фердинанд жалеет, что в 2004 году Арьен отказался перейти в "Юнайтед". Рио объясняет это тем, что голландцу не понравился запах тренировочной базы "дьяволов" в Каррингтоне.
"Вот это игрок! Роббен был великолепен. Нам следовало подписать его в "Манчестер Юнайтед". Думаю, он приезжал на нашу тренировочную базу. Он прогулялся по ней, и ему не понравилось, как там пахнет, поэтому он ушел и присоединился к "Челси". Я не мог в это поверить. Он стал бы отличным приобретением для нас", — цитирует Фердинанда Daily Mirror.
26.03.2020 00:05
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