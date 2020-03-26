Фердинанд: "Роббен отказал МЮ из-за запаха тренировочной базы"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал нелепую причину, почему в свое время вингер Арьен Роббен отказал "красным дьяволам" и перешел в "Челси".

Роббен, завершивший игровую карьеру в прошлом году, отыграл три сезона за "Челси", в течение этого периода завоевав два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и два Кубка Лиги.



Фердинанд жалеет, что в 2004 году Арьен отказался перейти в "Юнайтед". Рио объясняет это тем, что голландцу не понравился запах тренировочной базы "дьяволов" в Каррингтоне.



"Вот это игрок! Роббен был великолепен. Нам следовало подписать его в "Манчестер Юнайтед". Думаю, он приезжал на нашу тренировочную базу. Он прогулялся по ней, и ему не понравилось, как там пахнет, поэтому он ушел и присоединился к "Челси". Я не мог в это поверить. Он стал бы отличным приобретением для нас", — цитирует Фердинанда Daily Mirror.