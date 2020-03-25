Упамекано решил уйти из "РБ Лейпциг"

Защитник "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано приблизился к переезду в Премьер-Лигу, сообщив своему клубу о желании уйти грядущим летом.

В 2017 году "РБ Лейпциг" приобрел Упамекано у родственного "Ред Булл" всего за 9 миллионов фунтов. С тех пор Дайо вырос в одного из лучших защитников Бундеслиги и теперь готов сделать следующий шаг в своей карьере.



По информации Bild, Упамекано уже уведомил "РБ Лейпциг" о своем желании уйти, предупредив, что подаст прошение о трансфере, если никто из заинтересованных в нем клубов не предложит отступные по контракту в размере 55 миллионов фунтов.



Одним из претендентов на Упамекано называется "Арсенал", который интересовался Дайо еще прошлым летом, но тогда отказался от сделки ввиду ее дороговизны.



Ранее в этом сезоне 21-летний француз, чей контракт истекает в следующем году, открыто говорил, что мечтает поиграть в Премьер-Лиге. Помимо "Арсенала", интерес к защитнику также приписывают "Тоттенхэму" и "Челси".