Холанд-старший намекнул, почему его сын отверг "Юнайтед"

Отец нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Бреута Холанда намекнул, почему его сын отверг интерес "Манчестер Юнайтед" в январе.

"Юнайтед" считался фаворитом в борьбе за Холанда в преддверии зимнего трансферного окна, однако 19-летний норвежец удивил многих, перебравшись из "Ред Булл" в Дортмунд.



Альф-Инге Холанд, экс-игрок "Манчестер Сити" и отец Эрлинга, намекает, что главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не имел достаточной поддержки в своем клубе, чтобы этот трансфер случился.



"Никогда не знаешь, как бы все сложилось, отправься он в другой клуб. Возможно, там тоже было бы хорошо. Мы никогда не получим ответа на этот вопрос. Но мы очень счастливы своим выбором".



"Ты должен выбрать такой клуб, который хочет тебя целиком, а не только главный тренер. Это самое важное, как и ситуация в клубе за последние 5-10 лет, а также направление их развития", — сообщил Холанд TV2.