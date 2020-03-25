В "Юнайтед" уверены, что Погба никуда не уйдет

"Манчестер Юнайтед" уверен, что сможет сохранить полузащитника Поля Погба на следующий сезон.

Как утверждают Evening Standard и ESPN, "красные дьяволы" были открыты к расставанию с Погба еще прошлым летом, но тогда никто смог сделать предложение, близкое к тем 150-180 миллионам, в которые "Юнайтед" оценил Поля.



С тех пор привлекательность Погба для других клубов только упала. В этом сезоне Премьер-Лиги Поль отметился лишь пятью появлениями в стартовом составе, страдая из-за проблем с лодыжкой.



Даже если "Юнайтед" понизит цену за Погба до 100 млн. фунтов, едва ли кто-то отважится заплатить такие деньги в условиях пандемии коронавируса, которая оборачивается огромными убытками для клубов. Наконец, нельзя забывать, что сам Поль рассчитывает на зарплату в 300 тыс. фунтов в неделю.



Все это говорит о том, что 27-летний француз едва ли покинет "Олд Траффорд" в обозримом будущем, как бы сильно он этого ни хотел.