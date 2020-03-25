Европейские лиги хотят завершить сезон к 30 июня

УЕФА и европейские лиги по-прежнему настроены завершить сезон к 30 июня.

На прошлой неделе появились слухи о том, что один из рассматриваемых Премьер-Лигой сценариев подразумевает возобновление сезона 1 июня и проведение оставшихся матчей в течение шести недель.



Однако Sky Sports утверждает, что приоритетный сценарий по-прежнему состоит в том, чтобы завершить клубный сезон до 30 июня. Это позволило бы избежать массы проблем, связанных с истечением контрактов и арендных соглашений.



Во вторник рабочая группа УЕФА провела конференцию с представителями Ассоциации европейских клубов и европейскими лигами, и в ходе этой конференции стороны договорились объединить усилия для достижения поставленной цели.



При этом стороны продолжат диалог, обсуждая ситуацию в каждой конкретной стране и адаптацию графика матчей — идея состоит в том, чтобы проводить больше игр внутренних чемпионатов посреди недели, а поединки европейских турниров перенести на выходные.