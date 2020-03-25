Европейские лиги хотят завершить сезон к 30 июня
УЕФА и европейские лиги по-прежнему настроены завершить сезон к 30 июня.
На прошлой неделе появились слухи о том, что один из рассматриваемых Премьер-Лигой сценариев подразумевает возобновление сезона 1 июня и проведение оставшихся матчей в течение шести недель.
Однако Sky Sports утверждает, что приоритетный сценарий по-прежнему состоит в том, чтобы завершить клубный сезон до 30 июня. Это позволило бы избежать массы проблем, связанных с истечением контрактов и арендных соглашений.
Во вторник рабочая группа УЕФА провела конференцию с представителями Ассоциации европейских клубов и европейскими лигами, и в ходе этой конференции стороны договорились объединить усилия для достижения поставленной цели.
При этом стороны продолжат диалог, обсуждая ситуацию в каждой конкретной стране и адаптацию графика матчей — идея состоит в том, чтобы проводить больше игр внутренних чемпионатов посреди недели, а поединки европейских турниров перенести на выходные.
25.03.2020 20:00
Просмотров: 505
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
похвальное стремление
(ответить)
правильное и адекватное решение, которое максимально минимизирует последствия от нынешней ситуации для клубов и спонсоров в первую очередь
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий