Братья Лонгстаффы меняют агентов
Полузащитники "Ньюкасла" Шон и Мэтти Лонгстаффы решили сменить своих агентов в преддверии летнего трансферного окна.
Напомним, еще прошлым летом забрать Шона у "сорок" пытался "Манчестер Юнайтед". Поговаривают, что "красные дьяволы" сохраняют интерес к старшему из братьев Лонгстаффом.
Но особенно остро для "Ньюкасла" обстоит вопрос с будущим Лонгстаффа-младшего, чей контракт истекает в конце этого сезона. Мэтти может быть доступен всего за 350 тысяч фунтов в качестве компенсации за воспитание игрока.
Интерес к 19-летнему Мэтти, отметившему свой дебют за "Ньюкасл" голом против "Манчестер Юнайтед" в октябре, уже проявили некоторые клубы из Италии.
Sky Sports подчеркивает, что пока неясно, связана ли смена агентов с желанием Лонгстаффов покинуть "Сент-Джеймс Парк".
25.03.2020 19:00
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