Братья Лонгстаффы меняют агентов

Полузащитники "Ньюкасла" Шон и Мэтти Лонгстаффы решили сменить своих агентов в преддверии летнего трансферного окна.

Напомним, еще прошлым летом забрать Шона у "сорок" пытался "Манчестер Юнайтед". Поговаривают, что "красные дьяволы" сохраняют интерес к старшему из братьев Лонгстаффом.



Но особенно остро для "Ньюкасла" обстоит вопрос с будущим Лонгстаффа-младшего, чей контракт истекает в конце этого сезона. Мэтти может быть доступен всего за 350 тысяч фунтов в качестве компенсации за воспитание игрока.



Интерес к 19-летнему Мэтти, отметившему свой дебют за "Ньюкасл" голом против "Манчестер Юнайтед" в октябре, уже проявили некоторые клубы из Италии.



Sky Sports подчеркивает, что пока неясно, связана ли смена агентов с желанием Лонгстаффов покинуть "Сент-Джеймс Парк".