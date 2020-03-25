Педро подтвердил, что уходит из "Челси" в конце сезона

Вингер "Челси" Педро подтвердил, что он покинет лондонский клуб грядущим летом.

Педро защищает цвета "Челси" с 2015 года, когда он был куплен у "Барселоны" за 19 миллионов фунтов. За это время испанец выиграл Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лиги Европы.



Однако в июне контракт Педро с "синими" истекает, и 32-летний вингер заранее знает, что это сотрудничество не будет продлено.



"Я прекращаю свой контракт, но прямо сейчас это не самое важное, и я не перестаю думать о происходящем в мире".



"Я разберусь со своим будущим, когда придет время, но сейчас это не самое важное, потому что ты даже не знаешь, когда снова сможешь тренироваться", — сообщил Педро El Larguero.