Педро подтвердил, что уходит из "Челси" в конце сезона
Вингер "Челси" Педро подтвердил, что он покинет лондонский клуб грядущим летом.
Педро защищает цвета "Челси" с 2015 года, когда он был куплен у "Барселоны" за 19 миллионов фунтов. За это время испанец выиграл Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лиги Европы.
Однако в июне контракт Педро с "синими" истекает, и 32-летний вингер заранее знает, что это сотрудничество не будет продлено.
"Я прекращаю свой контракт, но прямо сейчас это не самое важное, и я не перестаю думать о происходящем в мире".
"Я разберусь со своим будущим, когда придет время, но сейчас это не самое важное, потому что ты даже не знаешь, когда снова сможешь тренироваться", — сообщил Педро El Larguero.
25.03.2020 18:00
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